Bilans wstydu kandydata do reprezentacji Polski. Najczarniejszy scenariusz coraz bliżej

Przemysław Wiśniewski w lipcu 2022 roku zamienił Górnika Zabrze na Venezię, a już w styczniu przeszedł do Spezii Calcio. Klub szukał defensora po odejściu Jakuba Kiwiora i postawił właśnie na 24-latka, który dobrze prezentował się na boiskach Serie B. Zawodnik znalazł się na szerokiej liście zawodników, których pod uwagę bierze selekcjoner Fernando Santos. Stoper zgarnia niezłe recenzje, ale statystyki są dla niego brutalne.

Polacy w Serie A nie mają się czym pochwalić. Fatalny bilans Spezii Calcio

Wiśniewski rozegrał 640 minut w 10 meczach. Zespół z nim w składzie wygrała zaledwie jeden mecz - 2:1 z Interem Mediolan. Obrońca rozegrał w tym meczu zaledwie cztery minuty. Do tego dochodzi pięć porażek, cztery remisy. Spezia straciła w tych meczach aż 19 goli. Wiśniewski wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie na początku kwietnia. Statystyki jego zespołu w tym okresie są brutalne - cztery porażki i dwa remisy, bramki 5:13.

Ze środkowym obrońcą w składzie Spezia zdobyła tylko siedem punktów. Biorąc pod uwagę tylko 14 kolejek od dołączenia Wiśniewskiego, zajmuje przedostatnie miejsce w lidze. Spadła zresztą na 18. lokatę w tabeli i do miejsca gwarantującego utrzymanie traci trzy punkty.

Eksperci wskazują jednak, że były gracz Górnika Zabrze prezentuje się całkiem dobrze i już niedługo może zadebiutować w reprezentacji Polski. Co więcej, kluby Premier League mają być zainteresowane ściągnięciem go w letnim oknie transferowym.

Fatalna passa ośmiu spotkań z rzędu bez wygranej nie należy tylko do jednego Polaka. W Spezii grają również bramkarz Bartłomiej Drągowski, który w tym sezonie zagrał 31 razy, obrońca Arkadiusz Reca z 27 występami i Szymon Żurowski, który zanotował osiem meczów. Jeśli Spezia nie zacznie wygrywać, to cała trójka z nich będzie musiała pożegnać się z Serie A. Żurkowski pozostaje wypożyczony z Fiorentiny.

Kolejny mecz Spezia rozegra w sobotę 13 maja o godzinie 18:00 przeciwko AC Milanowi. Na rozkładzie "polskiego klubu" pozostały jeszcze Lecce, Torino i AS Roma. Obecnie drużyna z La Spezii traci trzy punkty do bezpiecznego Hellasu Verona i cztery do 16. Lecce.