Wyjaśnia się przyszłość Milika. Słowa trenera nie pozostawiają wątpliwości

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu latem 2022 roku na zasadzie wypożyczenia z Olympique'u Marsylia. Polak szybko zdobył zaufanie trenera i często pojawiał się już w wyjściowym składzie. Odwdzięczył się dziewięcioma bramkami i jedną asystą. Włoski klub zapewnił sobie prawo pierwokupu napastnika za siedem milionów euro i wiele wskazuje na to, że z niego skorzysta. Już w marcu media informowały, że toczą się rozmowy w sprawie transferu definitywnego.

Allegri skomplementował Milika. "Doskonały ruch". Szanse Polaka na transfer definitywny rosną

Teraz głos w sprawie Milika zabrał Massimiliano Allegri. Włoski szkoleniowiec pochwalił 29-latka za ostatnie występy i przyznał, że jest zadowolony z wypożyczenia. - Muszę przyznać, że zaskoczył mnie pozytywnie, mimo że znaliśmy go już wcześniej i wiedzieliśmy jaki potencjał w nim drzemie. Jest wyróżniającym się i zrównoważonym zawodnikiem. Wniósł wiele do naszej gry i nadal będzie w stanie to robić. Jestem szczęśliwy z jego postępów. Uważam, że to był doskonały ruch - podkreślił trener na konferencji prasowej przed meczem półfinałowym Ligi Europy z Sevillą.

Tym samym Allegri potwierdził, że Juventus jest zainteresowany pozyskaniem Milika na stałe. Na jakie warunki mógłby liczyć Polak? Już w połowie kwietnia pisał o tym Nicolo Schira. Dziennikarz przyznał, że napastnik może dostać aż trzyletni kontrakt (do 2026 roku), na mocy którego będzie zarabiał około trzech mln euro rocznie. "Milik z chęcią zostanie, ponieważ jest szczęśliwy w Turynie" - wtórował Fabrizio Romano na Twitterze.

Juventus walczy o europejskie puchary

Polak notuje dobre wyniki w tym sezonie, ale miał też problemy zdrowotne. Pod koniec stycznia doznał uszkodzenia mięśnia półbłoniastego lewego uda w starciu z Monzą (0:2). Uraz wykluczył go z gry na dwa miesiące. Po kontuzji nie ma już śladu - Milik wrócił już na murawę i rozegrał osiem spotkań. Niewykluczone, że będzie też ważną postacią w nadchodzących meczach, w których Juventus będzie walczył o europejskie trofea.

Już w czwartek 11 maja drużyna Allegriego zmierzy się z Sevillą w półfinale Ligi Europy. Zespół jest też w grze o udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli Serie A, które premiuje awansem do Ligi Mistrzów.