Zieliński urzekł kibiców Napoli. Za to go cenią. "Nigdy"

Piotr Zieliński w tym sezonie zagrał łącznie w 44 spotkaniach, w których strzelił siedem goli i zanotował 10 asyst. Jest jednym z najważniejszych zawodników drużyny prowadzonej przez Luciano Spallettiego. W całym sezonie ominęło go tylko jedno spotkanie, przeciwko Lecce w 29. kolejce.

Za to kibice Napoli cenią Zielińskiego. "Nie zdradził"

Piotr Zieliński w Napoli gra od 2016 roku, co oznacza, że jest obecnie zawodnikiem z najdłuższym stażem w zespole. Pnie się również na liście zawodników z największą liczbą występów dla klubu. Ma ich już aż 325. Liderem tej klasyfikacji jest Marek Hamsik, który w Napoli rozegrał łącznie 520 spotkań. Dziennikarz Adrian Heluszka opowiedział w programie "Misja Futbol", za co kibice z Neapolu najbardziej cenią Polaka.

- Rozmawiałem o tym z dziennikarzami, mieszkańcami Neapolu. Oni mówią, że oczywiście, oni szanują Piotra. Przede wszystkim używają takiego zwrotu, że ich nie zdradził. Mimo różnych kolei losu, które działy się z tym klubem w ostatnich latach, on nigdy nie chciał stąd odejść. Jest cały czas wierny tym barwom. Podkreślali też taką rzecz, że w Neapolu bardziej docenia się zawodników, którzy strzelają bramki. Oczywiście Piotr jest bardzo ceniony za swoją grę, ale pozostaje w cieniu tych zawodników - opisywał odczucia kibiców Napoli.

Jednocześnie dziennikarz przyznał, że według wielu fanów Zieliński nie pokazuje w pełni swojego potencjału. Choć w tym aspekcie zdarzają się wyjątki. - Dużo osób mówi, że Piotr ma niesamowity potencjał, ale nie zawsze potrafi go w pełni wykorzystać na boisku. Dużo osób to podkreśla. Natomiast "Decibel" powiedział mi, że on się z tym absolutnie nie zgadza i jego zdaniem jest to absolutnie fundamentalny piłkarz, który, nawet gdy nie jest w swojej najlepszej dyspozycji, to zawsze daje 100% dla zespołu, dla klubu i to jest właśnie tutaj przez fanów podkreślane, docenione - zakończył dziennikarz.

Napoli mistrzem Włoch. Szykują się odejścia?

Teraz w Neapolu trwa wielka radość spowodowana zdobytym mistrzostwem, ale przed kolejnym sezonem nastroje kibiców mogą znacząco się pogorszyć. Z drużyny mogą odejść nie tylko piłkarze, którzy najbardziej przyczynili się do zdobycia tytułu, ale również trener. Piotr Zieliński również jest jednym z zawodników, który może odejść. Polakowi w przyszłym roku wygasa umowa, a rozmowy o jej przedłużeniu na razie nie przynoszą konkretów. Według najnowszych plotek Zielińskim ponownie ma się interesować Liverpool.