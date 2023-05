Polak osiągnął sukces. W nagrodę dostał kontrakt. Zobaczymy go w Serie A [WIDEO]

Genoa od kilku dni jest pewna awansu do Serie A. To oznacza powrót do elity po roku przerwy. Zespół Filipa Jagiełły na dwie kolejki przed końcem sezonu ma trzy punkty przewagi nad trzecim Bari, co oznacza, że awansuje bez konieczności gry w barażach.

REKLAMA

Zobacz wideo ŁKS Commercecon Łódź wyrównał stan finału. "Jeżeli jesteśmy razem, to nie ma na nas mocnych"

Filip Jagiełło na dłużej w Genoi. "Klub niebawem ogłosi"

W poniedziałek gościem programu "International Level" był zawodnik Genoi Filip Jagiełło. 25-latek przyznał, że w przyszłym sezonie ujrzymy go na boiskach Serie A. - Przedłużyłem kontrakt z Genoą o dwa lata z opcją o kolejny rok - wyjawił. Wcześniejsza umowa wygasała wraz z końcem czerwca tego roku.

Skandal w Częstochowie. Piłkarz Rakowa zwyzywał prezydenta [WIDEO]

Klub co prawda jeszcze oficjalnie nie zakomunikował prolongaty, jednak piłkarz zapewnił, że niebawem to się stanie. - Myślę, że w najbliższej przyszłości to ogłosi - powiedział.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Jagiełło przyznał też, że gdyby w czerwcu odbyło się dodatkowe zgrupowanie reprezentacji, zjawiłby się bez problemowo. - Jeżeli byłaby taka szansa, to pakuję się i jadę na zgrupowanie. Nie ma innego wyjścia - podkreślił.

Aubameyang się nie kryje. Powiedział wprost, do którego klubu chce odejść

Filip Jagiełło, który jest wychowankiem Zagłębie Lubin, wyjechał z Polski w 2019 r. We Włoszech występował w Genoi, ale też w Brescii, do której był wypożyczony od października 2020 do czerwca 2022 roku. W tym sezonie rozegrał 32 mecze w barwach Genoi w Serie B, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Dołożył też dwa mecze w Pucharze Włoch. W przeszłości był także młodzieżowym reprezentantem Polski i 44 razy wystąpił z orłem na piersi.