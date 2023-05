Spalletti został bohaterem Napoli, a teraz może odejść. Ma oferty

Luciano Spalletti wraz z obecną drużyną Napoli zapisali się ze złotymi zgłoskami w historii klubu. Po 33 latach ekipa z Neapolu sięgnęła po wymarzone mistrzostwo Włoch. Napoli w tym sezonie nie pozostawiło najmniejszych wątpliwości co do tego, kto powinien zdobyć mistrzowski tytuł. Rozbili m.in. Juventus 5:1 i mają obecnie 22 punkty przewagi nad poprzednim mistrzem Włoch, którym był AC Milan.

Luciano Spalletti chce gwarancji i spotka się z właścicielem Napoli

W takiej sytuacji wydawałoby się naturalnym rozwiązaniem przedłużenie umowy ze szkoleniowcem i rozwijanie zwycięskiego projektu. Okazuje się jednak, że między Spallettim, a Aurelio De Laurentiisem (właścicielem Napoli) nie ma odpowiedniej nici porozumienia i nie wiadomo, czy 64-latek będzie w przyszłym sezonie prowadził klub spod Wezuwiusza.

Dziennik "Repubblica" podkreśla, że to od rozmowy trenera z właścicielem zależy kwestia tego, czy 64-latek pozostanie w Neapolu. Felietonista gazety Antonio Corbo uważa, że brakuje przejrzystości w kontaktach między oboma panami. Spalletti ma oferty z Premier League, a dalej nie określił się w sprawie swoich planów na przyszłość. Jednocześnie zdaniem "Repubbliki" obecny tydzień ma być tygodniem prawdy, po którym będzie wiadome, czy włoski trener pozostanie na stanowisku w przyszłym sezonie.

Z kolei "La Gazetta dello Sport" dodaje, że dojdzie do spotkania obu panów, chociaż ich relacje ma być bardzo chłodne. "Jest wrażenie, że nikt nie chce psuć dobrej zabawy z powodu szacunku do kibiców. Jednak działania i wypowiedzi Spallettego są bardzo wyważone i dyplomatyczne, przez co budzą pytania, na które nie chce odpowiedzieć" - czytamy.

De Laurentiis ma listę ewentualnych następców. To oni mogą przejąć zespół po Spalettim

Telewizja RAI informuje, że Spalletti chce gwarancji co do transferów oraz podwyżki wynagrodzenia. Gdyby klub nie znalazł wspólnego języka z trenerem, to na jego miejsce już mają być szykowani Vincenzo Italiano z Fiorentiny bądź Alessio Dionisi z Sassuolo.

Ewentualne odejście Spallettego może wywołać małą lawinę. Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia, że drużynę nowych mistrzów Włoch mogą opuścić tacy piłkarze, jak Victor Osimhen, czy Piotr Zieliński, będący fundamentalnymi graczami, którzy poprowadzili Napoli do pierwszego mistrzostwa Włoch od czasów Diego Armando Maradony.