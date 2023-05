Polak strzela we Włoszech. Raz i dwa. "Ósemka" na koncie

Mimo poważnego właściciela i stabilnej sytuacji finansowo-organizacyjnej Parma Calcio już drugi sezon walczy o powrót do Serie A. I również w tym sezonie przez długi czas szło jej bardzo przeciętnie, ale finisz sezonu w wykonaniu drużyny Fabio Pecchii (w zeszłym roku awansował do Serie A z Cremonese) pozwala jej kibicom marzyć nawet o awansie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Dwa gole Adriana Benedyczaka w Serie B. Jego zespół zapewnił sobie grę w barażach

W niedzielnym meczu 36. kolejki pomiędzy Parmą a Brescią bohaterem gospodarzy był polski napastnik Adrian Benedyczak. 22-letni Polak wraz ze swoim zespołem już w pierwszych 20 minutach ustalili wynik spotkania na 2:0.

W 11. minucie Benedyczak wykorzystał zagranie za linię obrony Angela Barnabe i "na wślizgu" pokonał bramkarza Brescii Lorenzo Andrenacciego.

Sześć minut później Benedyczak trafił po raz drugi. Były piłkarz Pogoni Szczecin z najbliższej odległości dobił głową uderzenie Franco Vazqueza, które trafiło tylko w poprzeczkę.

Po tym spotkaniu Adrian Benedyczak ma na swoim koncie osiem goli i dwie asysty w 30 meczach tego sezonu Serie B. 22-letni Polak znajduje się w naprawdę wysokiej formie, bo pięć z tych trafień zaliczył w ostatnich sześciu kolejkach.

Dzięki zwycięstwu nad Brescią Parma z 54 punktami umocniła się na szóstym miejscu w tabeli Serie B i zapewniła sobie grę w trzystopniowych barażach o awans do Serie A. Na dwie kolejki przed końcem zespół Benedyczaka wciąż walczy o czwartą pozycję, która pozwoliłaby rozpocząć baraże o rundę wcześniej i mieć w nich niezłe rozstawienie.

Włosi ocenili Szczęsnego i Milika. Tylko jeden zasłużył na pochwały

Warto zaznaczyć, że znamy już dwie drużyny, które zapewniły sobie bezpośredni awans do najwyższej ligi we Włoszech - są to Frosinone i Genoa.