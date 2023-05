Media: Pierwsza "ofiara" sukcesu Napoli. Ma odejść do Manchesteru United

Napoli zdobyło mistrzostwo Włoch, choć przed sezonem nikt się tego raczej nie spodziewał, bo zespół opuściło kilku liderów (m.in. Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne oraz Dries Mertens). Najtrudniej miało być zastąpić stopera, ale w buty Senegalczyka błyskawicznie wszedł ściągnięty latem Kim Min-jae. I od razu stał się kluczowym piłkarzem Luciano Spallettiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Gigant chce ściągnąć Zielińskiego. Boniek odradza. "Mam przypomnieć wyniki?"

- Kim jest obecnie najlepszym stoperem na świecie. W każdym meczu dokonuje co najmniej dwudziestu niesamowitych rzeczy. Kiedy rozpędza się z piłką, to w ciągu pięciu sekund może trafić pod pole karne rywali. Zapamiętuje to, co mu powiesz, a później idzie na wojnę - mówił o nim kilka tygodni temu Spalletti.

Mierzący 190 cm gracz kosztował Napoli ok. 20 milionów euro. Dziś "Transfermarkt" wycenia go na 50 milionów euro, ale Koreańczyk ma wpisaną w kontrakcie klauzulę wykupu.

Jak donosi "Corriere dello Sport", Kim jest o krok od Manchester United, który jest gotowy zapłacić 60 mln euro. To suma odstępnego, która obowiązuje od 1 do 15 lipca 2023 roku.

Co ciekawe: w tym okresie Kim będzie przebywał w Korei Południowej, gdzie będzie odbywał obowiązkową służbę wojskową. Skróconą, bo Kim zdobył złoty medal azjatyckich igrzysk olimpijskich. A m.in. to trofeum zwalnia z przymusu dwuletniej służby wojskowej.

To nie jedyne możliwe osłabienie Napoli

Odejść może także Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Napoli, jeden z ojców ostatniego sukcesu, który może trafić do Juventusu. - Włoch to cel numer jeden turyńczyków - przekonuje Nicolo Schira, włoski dziennikarz sportowy.