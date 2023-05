Gigant chce ściągnąć Zielińskiego. Boniek odradza. "Mam przypomnieć wyniki?"

Piotr Zieliński występuje w Napoli od 2016 r. W historii klubu tylko siedmiu graczy zaliczyło więcej spotkań. Przyszłość Polaka, którego kontrakt wygasa latem 2024 r., jest jednak niepewna. Nie chodzi jednak ani o formę, ani o umiejętności pomocnika, bo Zieliński jest jednym z kluczowy piłkarzy Luciano Spallettiego. Licząc rozgrywki Serie A i Ligę Mistrzów, Zieliński ma na koncie 43 spotkania, no i właśnie został mistrzem Włoch, na które Neapol czekał od 1990 r. Polak chciałby zostać w klubie, ale wygląda na to, że bez obniżki pensji się nie obędzie.

Jego los jest niepewny ze względu na wysokie zarobki. Pod koniec marca "Corriere dello Sport" informowało, że Polak zarabia 4,2 mln euro netto rocznie, ale jego umowa kosztuje klub niemal dwa razy tyle.

- Piotr może latem odejść. Jeśli nie obniży swojej pensji, to Napoli nie przedłuży z nim kontraktu, bo Zieliński zarabia więcej, niż wynosi nowy limit zarobków w Napoli, a to około 3,5 miliona euro netto rocznie. Jeśli się nie zgodzi na niższą pensję, logiczne będzie, że odejdzie tego lata. Tym bardziej że Napoli nie chce tracić za darmo bardzo dobrego zawodnika - niedawno mówił nam Claudio Russo z serwisu calcionapoli24.it.

Główny architekt sukcesu Napoli może odejść do Juventusu. "Numer jeden"

Gdzie może trafić Zieliński?

I tu się zaczynają schody. Były plotki o zainteresowaniu Lazio, ale wątpliwe, by rzymski klub zainwestował w Polaka 30 milionów euro, o których się mówi. Serwis meczyki.pl donosi, że Liverpool na poważnie rozważa sprowadzenie Zielińskiego. Miały się już odbyć pierwsze nieformalne rozmowy.

Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek, były piłkarz Juventusu i Romy.

- Gdziekolwiek pójdzie, to tam sobie poradzi. Czy pójdzie do Realu, City, Barcelony czy Liverpoolu, to sobie poradzi. (...) Jak ma iść, to niech idzie do klubu lepszego niż Napoli. Neapol w tym sezonie grał z Liverpoolem w LM. Mam przypomnieć wyniki? Nie idziesz do historii, tylko do rzeczywistości, która jest szalenie ważna - powiedział Boniek w programie "Pogadajmy o piłce".

W tym sezonie Napoli ograło Liverpool 4:1 w Neapolu, a na wyjeździe pechowo przegrało 0:2, ale i tak wygrało grupę. Z LM odpadło dopiero w ćwierćfinale. Z kolei Liverpool to piąty zespół Premier League, który pożegnał się z LM w 1/8, odpadając z Realem Madryt.

- Nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu. Może jakaś opcja włoska? Ale chyba szedłbym w Hiszpanię. To sytuacja złożona. Pamiętajcie, że Napoli może na nim zarobić 30-35 mln euro. Na razie niech Neapol świętuje, a my do sprawy wrócimy za dwa, trzy tygodnie - dodał Boniek.