Kibice Napoli wyrwali trawę ze stadionu Udinese. Teraz sprzedają ją za krocie

Spotkanie 33. kolejki nie zaczęło się po myśli piłkarzy Luciano Spalettiego. Już w 13. minucie gola dla Udinese strzelił Sandi Lovrić. Wiadomo było, że jeśli Napoli chce zapewnić sobie tytuł, musi zdobyć przynajmniej punkt. W 52. minucie udało się wyrównać. Bramkę zdobył niezawodny Victor Osimhen. Wynik nie uległ już zmianie. Na stadionie w Udinese zapanowała euforia, a kibice próbowali zachować wszystko, co będzie im przypominało historyczny sukces.

Kibice Napoli wyrwali trawę ze stadionu Udinese. Teraz sprzedają ją na aukcji

Tuż po końcowym gwizdku fani Napoli pojawili się na boisku, gdzie zaczęli rozbierać zawodników swojej drużyny. Spodenki stracił m.in. Piotr Zieliński. Nie poprzestali jednak na tym. Jak poinformował dziennik "The Sun", fanatycy wyrwali kilka fragmentów murawy, które błyskawicznie spakowali do worków. Mogłoby się wydawać, że na pamiątkę tej historycznej chwili. Ale czy aby na pewno?

"La Gazzetta dello Sport" przekazało, że część kibiców mistrzów Włoch wystawiła kawałki trawy na aukcji w popularnym serwisie internetowym. Ceny wahają się od 100 do nawet 1000 euro. Co ciekawe, na taką ewentualność przygotowała się obsługa stadionu Napoli, na którym spotkanie z Udinese oglądało około 50 tysięcy kibiców. Postanowiono przykryć murawę obiektu niebieską plandeką.

Po zakończonym spotkaniu emocje udzieliły się nie tylko kibicom, ale również piłkarzom. Pomocnik Matteo Politano dołączył do fanatyków, aby wspólnie z nimi świętować triumf. Ale ewidentnie go poniosło. 29-latek przejął megafon od jednego z ultrasów i zaczął skandować przyśpiewkę "A Juve to g***o", skierowaną bezpośrednio w stronę jednego z głównych rywali neapolitańskiego klubu.

Po 33 rozegranych meczach Napoli ma 80 punktów na koncie i aż 16 punktów przewagi nad drugim Lazio. Najbliższy mecz rozegra w niedzielę 7 maja, kiedy zmierzy się z Fiorentiną. Do końca sezonu pozostało pięć spotkań.