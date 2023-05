Kolejny Polak w Serie A. Wielki powrót po roku przerwy

Genoa z hukiem spadła w ubiegłym roku z Serie A. Nie pomógł wtedy nawet angaż legendarnego Ukraińca Andrija Szewczenki. Drużyna zajęła 19. miejsce w sezonie 2021/22, a spadek zaliczyła ostatecznie z trenerem Alexandrem Blessinem. I on rozpoczął również rozgrywki Serie B. Pracował jednak tylko do grudnia. Niezadowalające wyniki spowodowały decyzję władz o zatrudnieniu Alberto Gilardino, byłego zawodnika Parmy, Milanu, Fiorentiny, czy Genoi i mistrza świata z 2006 roku. To okazało się strzałem w dziesiątkę.

Gigantyczny sukces Genoi. Wracają. Kolejny Polak w Serie A

Pod wodzą nowego szkoleniowca Genoa rozegrała 21 spotkań w Serie B i przegrała zaledwie jedno. Od początku lutego jest niepokonana. W sobotę, w meczu 36. kolejki wygrała na własnym stadionie z Ascoli 2:1 po golach Matii Baniego oraz Milana Badelja. Dzięki wygranej zapewniła sobie powrót do Serie A.

Od ponad czterech latach piłkarzem zespołu jest 25-letni Filip Jagiełło. Polak wystąpił w tym sezonie w 32 ligowych potyczkach, w których strzelił cztery gole i miał dwie asysty. Niedawno podpisał również nowy kontrakt.

- Podpisałem umowę na dwa lata. Genoa i ja czekamy na odpowiedni moment, by to ogłosić. To, co się wydarzyło, ma dla mnie wielkie znaczenie, ponieważ czuję, że zespół na mnie liczy. Obie strony są do tej pory zadowolone z tej współpracy - powiedział w kwietniu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Od kiedy 25-latek przeniósł się do Genoi był kilkukrotnie wypożyczany. Do tej pory zaliczył zaledwie 11 występów w rozgrywkach Serie A. Ma jednak nadzieję, że zmieni się to w przyszłym sezonie. - Moim priorytetem jest gra w tej koszulce na najwyższym poziomie tutejszej piłki. Sądzę, że jestem gotowy na to pod względem zawodowym i tak samo myślę, że jestem dorosły jako człowiek, żeby poradzić sobie z tą ligą - zakomunikował.

Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to Jagiełło będzie 18. Polakiem w rozgrywkach Serie A. Poza Genoą awans do Serie A wywalczyło również Frosinone. Zespoły z miejsc 3-8 zagrają ze sobą w barażach, które wyłonią jednego zwycięzcę.