Media: Zwrot akcji ws. Zielińskiego. Gigant znów chętny na Polaka. Już rozmawiali

SSC Napoli wywalczyło pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch. W czwartek drużyna Luciano Spallettiego zremisowała z Udinese 1:1, a na boisku 26. minut spędził Piotr Zieliński. To właśnie on miał duży wpływ na końcowy sukces zespołu - wystąpił w 32 meczach Serie A, w których zdobył trzy bramki i osiem asyst. Jego kontakt z Napoli wygasa z końcem czerwca 2024 i nadal nie jest pewne, czy pozostanie w klubie. Po Polaka zgłaszają się za to kolejni chętni.

Zieliński odejdzie z Napoli? Liverpool zainteresowany Polakiem. Odbyły się pierwsze rozmowy

Według informacji przekazanych przez portal Meczyki.pl, bardzo realny jest scenariusz, w którym Zieliński zamieni Serie A na Premier League. Znów zainteresowanie piłkarzem wyraził Liverpool, który ma "bardzo poważnie rozważać jego sprowadzenie". Polak był już przymierzany do tego transferu w 2016 roku, ale wówczas wybrał Napoli. Teraz jednak ma istnieć kilka argumentów, które ostatecznie mogą zadecydować o przeprowadzce Zielińskiego na Anfield.

Pierwszym, na jaki zwracają uwagę dziennikarze, jest system gry Liverpoolu - ten jest bardzo podobny do stylu Napoli, co miałoby pomóc Polakowi w szybkiej adaptacji. Dodatkowo kluczową rolę w tym transferze może odegrać Juergen Klopp. Niemiec już w przeszłości współpracował z polskimi piłkarzami, m.in. z Łukaszem Piszczek i wie, jaki potencjał w nich drzemie. Dodatkowo Anglicy chcą przebudować drugą linię i Polak miałby być idealnym kandydatem do zajęcia miejsca w pomocy.

"Zieliński jest jedną z opcji transferowych Liverpoolu i w tym temacie miały się odbyć nieformalne rozmowy" - czytamy. Klub z Anfield ma też kusić cena pomocnika. Mówi się, że Napoli mogłoby sprzedać go już za 30 mln euro. Klopp nie chce wydać zbyt dużo pieniędzy na transfery, a kwota, jaką życzy sobie włoski zespół, wydaje się w zasięgu Liverpoolu.

Zieliński nadal negocjuje z Napoli. Problemem żądania finansowe

Nic nie jest jednak przesądzone. Zieliński może też pozostać w Napoli, ponieważ od kilku miesięcy prowadzi rozmowy. Największą przeszkodą są jednak żądania finansowe piłkarza. Aurelio De Laurentiis chce ograniczyć wydatki na pensje dla zawodników do maksymalnie 3,5 mln euro. To oznacza, że zarabiający obecnie podobną kwotę Zieliński nie mógłby liczyć na podwyżkę, a biorąc pod uwagę, że jest kluczowym zawodnikiem Napoli, to nie dziwi, że nie jest przekonany do takiego rozwiązania.

O tym, gdzie ostatecznie zagra Polak w przyszłym sezonie, przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni. Już wcześniej media donosiły, że pomocnikiem interesuje się kilka klubów z Premier League. Mowa o West Hamie United czy Newcastle. Drzwi do ligi angielskiej stoją więc przed Zielińskim otworem.