Skandal we Włoszech. Podczas świętowania piłkarzowi Napoli puściły hamulce [WIDEO]

Dzięki remisowi 1:1 z Udinese Calcio Napoli mogło świętować pierwsze mistrzostwo Włoch od 33 lat. To oznaczało, że sezon z medalami skończą trzej Polacy: Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński oraz Hubert Idasiak. Włoskie media szczególnie zachwycały się tym pierwszym. "Zieliński jest prawdopodobnie obok Kwaracchelii graczem o najwyższej jakości technicznej w kadrze Napoli. W tym triumfalnym sezonie była ostoją gwiazdorskiego środka pola" - pisał neapolitański dziennik "Il Mattino". Co prawda medale zostaną wręczone dopiero na koniec sezonu, ale świętowanie w Neapolu trwa już od ostatniego czwartku.

Piłkarz Napoli obrażał Juventus po zdobyciu mistrzostwa Włoch. "To g***o"

Atmosfera świętowania mistrzostwa Włoch po meczu z Udinese udzieliła się nie tylko kibicom, ale też piłkarzom Napoli. Już po zakończonym meczu z Udinese do fanów dołączył Matteo Politano. Skrzydłowy Napoli przejął megafon od jednego z ultrasów i zaczął skandować przyśpiewkę obrażającą Juventus, czyli jednego z głównych rywali nowego czempiona. "A Juve to g***o" - krzyczał Politano, a wraz z nim kibice zgromadzeni na trybunach Dacia Arena w Udine.

To zdarzenie nie umknęło uwadze włoskich dzienników sportowych, m.in. z turyńskim "Tuttosport" na czele. I wygląda na to, że Matteo Politano może zostać ukarany za obrażanie Juventusu. O całej sprawie poinformował Mirko Nicolino, dziennikarz "La Gazzetty dello Sport", powołując się na ligowy regulamin, a konkretniej na art. 4 dotyczący zasad fair play. To skandaliczne zachowanie może zostać skierowane do sądu, a wiążącą decyzję ma podjąć Giuseppe Chine, czyli prokurator generalny. Dawniej za podobne występki ukarano m.in. Theo Hernandeza, Nicolo Zaniolo czy Mike'a Maignana.

Matteo Politano jest piłkarzem Napoli od stycznia 2020 roku, gdy najpierw został wypożyczony z Interu Mediolan, a po sezonie 20/21 klub spod Wezuwiusza wykupił go za 21 mln euro. Wcześniej Włoch występował w barwach Romy, Perugii czy Sassuolo Calcio. Statystyki skrzydłowego z tego sezonu to cztery gole i cztery asysty w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt Politano z Napoli wygasa z końcem czerwca 2025 roku.