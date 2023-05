Nie tylko Zieliński i Bereszyński. Ci Polacy także sięgnęli po mistrzostwo Włoch

SSC Napoli w ostatni czwartek zapewniło sobie mistrzostwo Włoch. Ekipa spod Wezuwiusza zremisowała na wyjeździe z Udinese 1:1, a spośród Polaków na boisko mogliśmy zobaczyć jedynie Piotra Zielińskiego. Po meczu doszło do dantejskich scen z jego udziałem, gdyż kibice wtargnęli na boisko i zaczęli go rozbierać. Stadion Udine i obiekt w Neapolu ogarnęło prawdziwe szaleństwo, ale tego można było się spodziewać po ekscentrycznych kibicach nowego triumfatora Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Nie tylko Zieliński i Bereszyński. Idasiak także został mistrzem Włoch, choć tak naprawdę wkład miał tylko ten pierwszy

Bez wątpienia Zieliński miał ogromny udział w zdobyciu tak długo wyczekiwanego w Neapolu scudetto. Polak w tym sezonie rozegrał 32 spotkania na poziomie Serie A, zdobywając trzy bramki i notując osiem asyst. To jego drugi najlepszy sezon w trakcie jego występów na Półwyspie Apenińskim. Więcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej miał tylko w fantastycznym sezonie 2020/21, kiedy to zdobył osiem goli i zaliczył 11 asyst. Przed rokiem i w sezonie 2016/17, podobnie jak teraz miał ich 11, czyli odpowiednio sześć trafień i pięć asyst, a także pięć bramek i sześć asyst.

Kuriozalna sytuacja w hicie I ligi. Bramkarz już miał piłkę w rękach i... padł gol [WIDEO]

Mistrzostwo Włoch świętują także Bartosz Bereszyński i Michał Idasiak, ale ich wkład w ten sukces był praktycznie żaden. Reprezentant Polski po swoim przejściu z Sampdorii do Neapolu rozegrał jak na razie ledwie 120 minut podczas meczu 1/8 finału Pucharu Włoch, w którym Napoli po rzutach karnych odpadło z Cremonse. Z kolei Idasiak, występujący na pozycji bramkarza w ogóle nie zadebiutował jeszcze w pierwszym zespole. Na razie może liczyć na regularną grę dla Pirmavery (drużyny młodzieżowej Napoli), w której zaliczył już 91 spotkań, 21 razy zachowując czyste konto. Mimo to obaj Polacy mogą nazywać się mistrzami Serie A, ponieważ obaj zostali zgłoszeni do rozgrywek.

Kosmiczny gol w ekstraklasie. "Ojoj! Ależ bomba" [WIDEO]

Nie tylko trójka z Napoli. Już w przeszłości dwóch Polaków wygrywało Serie A

Pierwszym Polakiem, który zdobył scudetto był Zbigniew Boniek. Udało mu się to w sezonie 1983/84 w barwach Juventusu. Był wówczas jednym z najważniejszych graczy turyńskiego klubu. W tamtych rozgrywkach zaliczył 27 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Sztuki tej nie udało mu się już powtórzyć ani z Juve, ani z AS Romą. Zdobył za to jeszcze z Juventusem Puchar Zdobywców Pucharów, Superpuchar UEFA i Puchar Włoch, a z rzymskim klubem swój drugi krajowy Puchar, będącym ostatnim trofeum w jego karierze.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Drugim z biało-czerwonych świętujących mistrzostwo Włoch był Wojciech Szczęsny. On również zdobył je w barwach Juventusu, tyle że w sezonie 2017/18. Polska długo musiała czekać na swojego mistrza Serie A, ale jak już się doczekała, to poszło z górki, ponieważ nasz bramkarz w kolejnych dwóch sezonach także mógł cieszyć się ze scudetto. W pierwszym tytule miał mniejszy udział, gdyż był zmiennikiem Gianluigiego Buffona i zagrał jedynie w 17 kolejkach, lecz w następnych latach pełnił już rolę pierwszego golkipera i tak też jest dzisiaj.