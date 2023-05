Tym razem Paulo Sousa zachował się z klasą. Zwrócił się to trenera Napoli

W czwartek wieczorem Napoli oficjalnie wywalczyło trzecie w historii scudetto. Zespół Piotra Zielińskiego zremisował na wyjeździe 1:1 z Udinese i to wystarczyło, aby zapewnić sobie tytuł mistrzowski na pięć kolejek przed końcem sezonu. W mieście i nie tylko rozpoczęło się wówczas ogromne świętowanie.

Paulo Sousa pogratulował Napoli mistrzostwa. Piękne słowa w kierunku Spallettiego

Napoli mogło zapewnić sobie tytuł już w zeszłą niedzielę. Wówczas musiało wygrać z Salernitaną. Gdyby udało się to zrobić, zawodnicy mogliby świętować mistrzostwo w ostatni weekend kwietnia, a więc najszybciej w historii Serie A. W 62. minucie Mathias Olivera zdobył bramkę na 1:0 i wiele wskazywało na to, że neapolitańczycy zapewnią sobie ligowy triumf. Kilka minut przed końcem meczu zespół Paulo Sousy zepsuł jednak fetowanie za sprawą gola Boulaye Dii. Cały Neapol musiał czekać co najmniej do czwartku.

I wtedy dokonało czegoś, na co kibice czekali od 33 lat. Kiedy Napoli zapewniło sobie tytuł po meczu z Udinese, jedną z pierwszych osób, która przesłała gratulacje był właśnie Paulo Sousa. A więc ten, który kilka dni wcześniej kazał im czekać.

Były selekcjoner reprezentacji Polski zwrócił się do samego szkoleniowca Napoli. "Gratulacje dla Napoli za zdobycie mistrzostwa i gratulacje dla mojego kolegi Luciano Spallettiego za poprowadzenie zespołu do tego historycznego celu. Ten sukces jest wyrazem uznania dla Twojego talentu i ciężkiej pracy!" - napisał na Twitterze.

Wielką radość z tytułu czuć w całym Neapolu. Kibice Napoli zgromadzili się w czwartek wieczorem na Stadionie im. Diego Armando Maradony i tam po zakończeniu wyjazdowego meczu w Udine fetowało triumf w lidze.

Szaleństwo opanowało także całe miasto. Fajerwerki, petardy, klaksony i chóralne śpiewy - tak wyglądała noc z czwartku na piątek w Neapolu. A świętowanie na jednym dniu się nie zakończy. W końcu to historyczny sukces klubu.