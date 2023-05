Zieliński jednym z mózgów operacji: mistrzostwo. Włosi zachwyceni. "Niezbędny"

Piotr Zieliński występuje w Napoli od 2016 roku, gdy Udinese sprzedało go za ok. 16 milionów euro. Ale dopiero bieżący sezon jest dla Polaka wyjątkowy. Neapolitańczycy zdobyli scudetto, na które czekali od 1990 roku, gdy po boiskach Serie A biegał jeszcze Diego Maradona.

Zieliński jest jednym z kluczowy graczy Luciano Spallettiego. To właśnie Polak, a także Kim Min-Jae, Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Stanislav Lobotka, Andre-Frank Zambo Anguissa, Chwicza Kwaracchelia i Victor Osimhen są pewniakami do gry w pierwszym składzie. Licząc rozgrywki Serie A i Ligę Mistrzów, Zieliński ma na koncie 43 mecze, siedem bramek i 10 asyst. Wiele wskazuje, że w tym sezonie nawiąże do rozgrywek 2020/21, gdy przekroczył barierę double-double, a więc co najmniej 10 goli i 10 asyst. Ale dobre statystyki to tylko dodatek, bo wpływ Zielińskiego na budowanie akcji Napoli, a konkretnie na ich przyśpieszenie, jest nieoceniony. Dziennik "Il Matino" twierdzi, że pod względem technicznym tylko jeden piłkarz Napoli może się z nim równać.

"Zieliński jest prawdopodobnie obok Kwaracchelii graczem o najwyższej jakości technicznej w kadrze Napoli. To człowiek, który gra między liniami i który prowadzi piłkę w strefie ofensywnej, niezbędny do schematów w ataku. Polak jest w Neapolu od 2016 r. i to scudetto jest dla niego odkupieniem po gorzkim 91-punktowym sezonie (2017/2018 - red.) z Sarrim. W tym triumfalnym sezonie była ostoją gwiazdorskiego środka pola" - pisze neapolitański dziennik.

Warto zauważyć, że tylko gruziński "Kwaradona" z graczy Napoli ma więcej asyst od Polaka. A w całym zestawieniu Serie A, Zieliński jest na czwartej pozycji (7 asyst). Lepsi są tylko: Filip Kostić (Juve), Sergej Milinković-Savić (Lazio) oraz lider - właśnie "Kwaradona".

Walka o Ligę Mistrzów wciąż trwa

Napoli wygrało tytuł, ale w starciu o Ligę Mistrzów wciąż liczy się aż sześć drużyn. Najbliżej awansu są Lazio i Juventus. Ostatnie, czwarte miejsce premiowane grą w najlepszych europejskich rozgrywkach zajmuje Inter, ale musi oglądać się za siebie. Atalanta, AC Milan i AS Roma tracą tylko dwa punkty do mającego obecnie 60 punktów Interu.