Zieliński nie skończył w szatni. Potem się zaczęło. "Neapol zostaje zniszczony"

Neapol oszalał z radości. Napoli wyszarpało wyjazdowy remis z Udinese (1:1), dzięki czemu zdobyło upragnione mistrzostwo Włoch. Upragnione, bo czekano na nie od 1990 roku, gdy po boiskach Serie A biegał jeszcze Diego Maradona. Tuż po ostatnim gwizdku czwartkowego meczu, kibice wtargnęli na Dacia Arena i zaczęli świętować z piłkarzami.

"W Neapolu Don Pietro zyskał nieśmiertelność". Internet reaguje na mistrzostwo Napoli

Szczególnie pożądane stały się spodenki i koszulki piłkarzy. Jedną z "ofiar" kibiców stał się Piotr Zieliński, który w konfrontacji z fanami stracił... spodenki. Później świętowanie przeniosło się na ulice. Z kolei piłkarze udali się na kolację, ale i tam klimat był mocno imprezowy, co pokazuje poniższe nagranie. Widać na nim Zielińskiego, który wraz z zespołem śpiewa ""Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta", co można przetłumaczyć na 'Wezuwiusz wybucha, cały Neapol zostaje zniszczony". I tu warto otworzyć nawias. Wezuwiusz (po włosku Vesuvio) to wulkan nad Zatoką Neapolitańską. Jedyny czynny wulkan leżący bezpośrednio na kontynencie europejskim.

Walka o Ligę Mistrzów trwa

Napoli wygrało tytuł, ale w walce o Ligę Mistrzów wciąż liczy się sześć zespołów. Najbliżej awansu są Lazio i Juventus - z tym zastrzeżeniem, że klub z Turynu wciąż musi czekać na decyzje dotyczące jego ewentualnych kar punktowych. Ostatnie, czwarte miejsce premiowane grą w najlepszych europejskich rozgrywkach zajmuje Inter, ale musi oglądać się za siebie. Atalanta, AC Milan i AS Roma tracą zaledwie dwa punkty do mającego obecnie 60 punktów Interu. Okazję, żeby udowodnić swoją wyższość nad jedną z tych drużyn, Inter będzie miał już w ten weekend, gdy zmierzy się z Romą.