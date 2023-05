Ten gol przesądził o mistrzostwie dla Napoli. Wytrzymał ciśnienie [WIDEO]

Napoli w spotkaniu z Udinese musiało co najmniej zremisować, aby zapewnić sobie mistrzostwo Włoch. Już po niecałym kwadransie rywale wyszli na prowadzenie, co oddalało drużynę Piotra Zielińskiego od sukcesu. Dopiero bramka Victora Osimhena z 52. minuty okazała się tą, która dała remis, a co za tym idzie upragniony tytuł.

