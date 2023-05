Stało się! Napoli mistrzem Włoch po 33 latach! Trzecie scudetto w historii [WIDEO]

W Neapolu od dłuższego czasu panował nastrój oczekiwania na przypieczętowanie pierwszego od 33 lat scudetto. Nie udało się kilka dni temu, gdy na stadionie imienia Diego Armando Maradony gospodarze nie zdołali pokonać Salernitany prowadzonej przez Paulo Sousę. Kolejną szansę SSC Napoli miało w czwartek w wyjazdowym meczu przeciwko Udinese. Do zapewnienia sobie mistrzostwa Włoch wystarczył im remis. Kibice w Neapolu byli tego wieczoru gotowi do świętowania. Zorganizowano nawet wspólne oglądanie meczu na domowym stadionie. Wejściówki na to wydarzenie rozeszły się bardzo szybko.

Szybki gong nie obudził graczy Napoli. Byli ospali, ociężali... Tak jak w poprzednich meczach

Gracze Luciano Spalletiego w końcówce sezonu są w decydowanie gorszej formie. Odpadli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w konfrontacji z Milanem, a w pięciu ostatnich meczach wygrali tylko raz. Spotkanie z Udinese również było dla nich bardzo trudne. W dodatku rozpoczęło się fatalnie. Już w 13. minucie na prowadzenie wyszli gości. Podanie w pole karne otrzymał Sandi Lovric i precyzyjnym strzałem pokonał golkipera Napoli. Gracz Udinese miał zaskakująco dużo miejsca i przed uderzeniem zdołał się jeszcze obrócić w kierunku bramki.

Kilka minut później gracze z Neapolu domagali się rzutu karnego. W szesnastce gospodarzy dryblował Chwicza Kwaracchelia. Gruzin padł po kontakcie z obrońcą Udinese, ale sędzia uznał, że nie było podstaw do podyktowania jedenastki. Raczej słusznie.

Przez pozostały czas pierwszej połowy Napoli miało ogromne problemy z wykreowaniem jakiejkolwiek sytuacji. Dość powiedzieć, że do przerwy oddali tylko trzy strzał, a współczynnik goli oczekiwanych wynosił raptem 0,16.

Gol Osimhena spowodował euforię. Na dwóch stadionach

Pierwsze minuty drugiej połowy nie zwiastowały poprawy w grze podopiecznych Luciano Spalletiego, ale od czego ta drużyna ma Victora Osimhena. Nigeryjczyk w zamieszaniu po rzucie rożnym mocnym strzałem zdobył swoją 22 bramkę w tym sezonie Serie A i dał Napoli upragnione wyrównanie. Sektor kibiców gości wybuchł w euforii, jakby to trafienia już w tamtym momencie dawało im upragnione scudetto, ale do końca gry zostało jeszcze ponad pół godziny.

Po golu Osimhena "zapłonęła" nie tylko Dacia Arena w Udine, ale również stadion imienia Diego Armando Maradony w Neapolu, gdzie kibice Napoli, którzy nie udali się na wyjazd, mogli oglądać to spotkanie.

W 64. minucie na placu gry pojawił się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski dziesięć minut później stanął przed świetną szansą. Dostał bardzo dobre podanie z prawej strony od Di Lorenzo, ale jego instynktowny strzał z woleja świetnie obronił Silvestri.

Magia trójek

Ostatnie minuty to gra na utrzymanie piłki w wykonaniu gości, którzy tylko oczekiwali ostatniego gwizdka i eksplozje radości pod Wezuwiuszem. I się doczekali. Napoli zremisowało 1:1 z Udinese i po 33 latach zdobyło trzecie mistrzostwo w swojej historii i to w dodatku gwarantując je sobie w 33 kolejce Serie A. To być może pewne przeznaczenie, zwłaszcza że przedstawiciele południa Włoch lubią wierzyć w mistycyzm futbolu.