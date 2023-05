Mourinho miażdży sędziego. "Najgorszy w mojej karierze". Aż musiał zamilknąć

Od kiedy Jose Mourinho latem 2021 roku objął AS Romę, zespół radzi sobie coraz lepiej. W zeszłym sezonie triumfował w Lidze Konferencji Europy i zajął szóste miejsce w lidze. W tym cały czas ma szanse na zwycięstwo w Lidze Europy, walczy także o miejsce w czołowej czwórce Serie A, dające awans do Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszek Ojrzyński ujawnia: Za luty złotówki nie dostałem

Jose Mourinho wściekły na sędziego po meczu Romy z Monzą. "Brakuje mu empatii"

W minioną środę Roma rywalizowała z Monzą w 33. kolejce Serie A. Od 24. minuty prowadziła po golu Stephana El Shaarawy'ego, lecz kwadrans później wyrównał Luca Caldirola. Więcej bramek już nie padło, co oznaczało, że rzymianie stracili dwa bardzo cenne punkty w walce o Ligę Mistrzów. W dodatku potyczkę kończyła w osłabieniu po czerwonej kartce dla Zekiego Celika.

Złe wieści z Włoch. Zieliński poza pierwszym składem w historycznym meczu

W pomeczowym wywiadzie dla DAZN Mourinho nie ukrywał frustracji. Podobnie jak wielokrotnie w przeszłości, tak i tym razem zakwestionował decyzje sędziego, którym był Daniele Chiffi. - To najgorszy sędzia, jakiego spotkałem w całej mojej karierze. Uwierzcie, miałem do czynienia z wieloma złymi arbitrami. Zwykle, kiedy o nich mówię, to dlatego, że mają bezpośredni wpływ na grę. W tym przypadku nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Jest okropny, nie nawiązuje z nikim kontaktu, brakuje mu empatii - żalił się. Sporo pretensji miał także o wykluczenie Celika. - W 96. minucie dał czerwoną kartkę zawodnikowi, który się poślizgnął, ponieważ jest wyczerpany - dodał.

Zaskakujące zachowanie Jose Mourinho. Na mecz z Monzą założył mikrofon

Portugalczyk w przeszłości wielokrotnie sprzeczał się z Chiffim. We wrześniu zeszłego roku podczas meczu z Atalantą (0:1) został wyrzucony z boiska za kwestionowanie jego decyzji. Tym razem był przygotowany na wypadek gdyby musiał tłumaczyć się ze swoich słów. - Nie jestem głupi, założyłem na mecz mikrofon i nagrywałem wszystko od momentu wyjścia z szatni do powrotu. Musiałem się chronić. Chiffi nie ma w sobie wiele z dobrego sędziego. Ma talent do złoszczenia się, co jest wbrew naturze sędziego, który musi zachowywać się zupełnie inaczej - wyjaśnił, cytowany przez goal.com.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jedna z największych tragedii w historii piłki nożnej. Nikt nie przeżył katastrofy

Kolejny mecz AS Roma rozegra w sobotę 6 maja. Wtedy podejmie Inter Mediolan, jednego z rywali w walce o czołową czwórkę Serie A.