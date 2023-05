Paulo Sousa przyszedł i go odmienił. Kosmiczna forma. To koniec dla Piątka?

Krzysztof Piątek coraz bardziej traci zaufanie Paulo Sousy. Polski napastnik co prawda przez cały sezon w Salernitanie nie grzeszył skutecznością, ale mimo to miał pewne miejsce w składzie. Teraz dostaje od byłego selekcjonera reprezentacji Polski coraz mniej minut. W środę przeciwko Fiorentinie w ogóle nie pojawił się na murawie. Wykorzystał to jeden z jego rywali - Boulaye Dia.

Rywal Krzysztofa Piątka zostanie w Salernitanie na dłużej. Za Sousy zaczął strzelać aż miło

Senegalczyk od połowy lutego, kiedy to stery w Salernitanie objął Sousa, zdobył aż siedem bramek. Tylko w ostatnim ligowym meczu przeciwko Fiorentinie popisał się hat-trickiem. Dzięki niemu 14. drużyna aktualnego sezonu Serie A sensacyjnie urwała punkty półfinaliście Ligi Konferencji Europy, remisując z nim 3:3. Dla porównania Piątek również strzelił trzy gole, tyle że w całym sezonie. W dodatku wszystkie w rundzie jesiennej, a za kadencji Sousy - żadnego.

Wystrzał formy Dii, który w Salernitanie jest na rocznym wypożyczeniu z Villarrealu, nie mógł pozostać niezauważony. Włoski klub jest z niego tak bardzo zadowolony, że zapragnął mięć go u siebie na dłużej. "Boulaye Dia prezentuje najwyższy poziom w Serie A w Salernitanie pod wodzą Paulo Sousy. Klub zdecydował już o uruchomieniu zawartej w umowie klauzuli kupna. Villarreal otrzyma zapłatę w wysokości 12 milionów euro od Salernitany i sprzeda Boulaye na stałe" - poinformował na Twitterze włoski dziennikarz doskonale zorientowany w rynku transferowym - Fabrizio Romano.

Może to oznaczać koniec Krzysztofa Piątka we włoskim klubie. Polak związany jest z nim umową wypożyczenia tylko do końca sezonu. Biorąc pod uwagę słabą formę i eksplozję talentu głównego rywala do gry, trudno sobie wyobrazić, by Salernitana zdecydowała się przedłużyć współpracę z naszym rodakiem. Ten będzie musiał najprawdopodobniej wrócić do Herthy Berlin.

26-letni Dia z 15 golami na koncie awansował natomiast na trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Serie A. Wyprzedzają go tylko Victor Osimhen z Napoli (21 goli) i Lautaro Martinez z Interu Mediolan (19 goli). Z kolei prowadzona przez Sousę Salernitana na pięć kolejek przed końcem sezonu zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Ma zatem ośmiopunktową przewagę nad strefą spadkową.