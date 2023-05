"Polski klub" w Serie A znów przegrał. Ale i tak Polak został bohaterem. "Zawodnik meczu"

Spezia z Polakami w składzie nie była w stanie wygrać siódmego meczu z rzędu. W środowym starciu z Atalantą przegrała 2:3, choć pierwsza objęła prowadzenie po golu Gyasiego. Gracze Gian Piero Gasperiniego odpowiedzieli trzema trafieniami. Pięknym uderzeniami z dystansu popisali się De Roon i Zappacosta, a potem doskonale w polu karnym odnalazł się Luis Muriel. Drągowski w każdym z trzech przypadków był bez szans. Spezia odpowiedziała jeszcze bramką Bourabii.

Drągowski stracił trzy gole, a tu takie słowa. "Grubość co najmniej trzech-czterech ścian"

Mimo aż trzech puszczonych bramek za najlepszego zawodnika po stronie Spezii uznano... bramkarza. Bartłomiej Drągowski nie raz ratował swoim kolegom skórę. Efektownie wybronił strzał Koopmeinersa oraz dwie groźne próby Zappacosty, dzięki czemu został doceniony przez portal calciospezia.it. Otrzymał najwyższą notę w całym zespole - 7,5. "Zawodnik meczu w drużynie Orłów. Jeśli Spezia pozostanie w lidze, będzie to w dużej mierze jego zasługa. Grubość co najmniej trzech-czterech ścian" - komplementowano naszego reprezentanta.

Z kolei włoski Eurosport przyznał Drągowskiemu drugą najlepszą notę w drużynie (6,5), ale również nie miał do niego większych pretensji. "Nie zawinił, ale stracił trzy bramki. Ratuje go to, że co najmniej tyle samo razy ratował zespół, dzięki plastycznym i naprawdę niezwykłym interwencjom" - zauważono.

Nie najgorzej oceniono także Przemysława Wiśniewskiego, który dołączył do klubu w zimowym oknie transferowym. "Dobrze zaangażował się w pojedynki z Zapatą, często wychodził z nich zwycięsko. Zbyt niezdarnie zachował się przy bramce na 2:1 dla Atalanty" - podsumowało calciospezia.it. 24-latek otrzymał notę 6. Jeszcze hojniejszy był Eurosport, który dał mu pół stopnia wyżej. "Wielka podpora w obronie, nawet w chwilach największego cierpienia. Był bliski gola głową, dającego remis 3:3" - uzasadniono.

Najwięcej słów krytyki mógł usłyszeć natomiast Arkadiusz Reca. "Po lewej miał kłopoty, gdy naciskał Zappacosta. Niezbyt agresywny w fazie ataku, z tyłu również go brakowało" - możemy przeczytać w calciospezia.it. Jego występ oceniono na 5,5. W Eurosporcie - tylko na 5. "Niewyczuwalny po lewej stronie" - krótko spuentowano.

Na razie Spezia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zajmuje w tabeli 17. miejsce, ale ma 27 punktów, czyli dokładnie tyle samo, co 18. Hellas Werona. Atalanta z dorobkiem 58 punktów awansowała na wysoką piątą pozycję. Niekwestionowanym liderem Serie A pozostaje Napoli.