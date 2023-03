Mourinho nie mógł uwierzyć, co usłyszał od sędziego. Wybuchł, ale sędzia też dostanie karę

AS Roma zanotowała sporą wpadkę w 24. kolejce ligi włoskiej, przegrywając 1:2 z Cremonese. Beniaminek zaliczył pierwszą wygraną w sezonie Serie A dzięki trafieniom Franka Tsadjouta i Daniela Ciofaniego. Sporym echem odbiło się też wyrzucenie Jose Mourinho na trybuny po sprzeczce z Marco Serrą, który był czwartym arbitrem w tym spotkaniu. Okazuje się, że wcześniej Portugalczyk został przez niego sprowokowany i zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec sędziego - wcześniej nazywając go c**ą.

Sędzia prowokował Mourinho i poniesie konsekwencje. "Długie zawieszenie"

- Jestem emocjonalny, ale nie szalony. Żebym mógł tak zareagować, coś musiało się wcześniej wydarzyć. Po raz pierwszy sędzia odezwał się do mnie w taki sposób. Chce wiedzieć, czy istnieje nagranie audio całej sytuacji. Muszę zrozumieć, czy mogę podjąć jakiekolwiek kroki prawne. Nie chcę zagłębiać się w fakt, że Serra pochodzi z Turynu i w niedzielę gramy przeciwko Juventusowi. Sędzia główny Piccinini kazał mi przeprosić Serrę. Powiedziałem tylko, że powinien mieć odwagę wyjaśnić to, co do mnie powiedział. Zabrakło mu odwagi - powiedział Mourinho po meczu z Cremonese.

- Wszyscy robią sobie z ciebie jaja… Idź do domu, idź do domu - tak Marco Serra miał się zwrócić do Jose Mourinho, co wywołało żywiołową reakcję trenera. Portugalczyk został ukarany dwoma meczami zawieszenia, a zdaniem włoskich mediów konsekwencje poniesie także wspomniany arbiter. Włoskie Stowarzyszenie Sędziów (AIA) jest zirytowane postawą Marco Serry, który może wkrótce spodziewać się długiego zawieszenia. Warto dodać, że włoska prokuratura wszczęła śledztwo, w którym obie strony zostaną przesłuchane.

Po wpadce z Cremonese Roma zajmuje piąte miejsce z 44 punktami i traci 21 punktów do prowadzącego Napoli. Zespół prowadzony przez Jose Mourinho zagra w kolejnej kolejce z Juventusem - ten mecz odbędzie się w niedzielę 5 marca o godz. 20:45. Romę w tym spotkaniu poprowadzi Salvatore Foti, czyli obecny asystent Portugalczyka.