Włosi punktują Szczęsnego po derbach Turynu. "Zakpił z niego"

We wtorek Juventus pokonał 4:2 Torino w ramach 24. kolejki Serie A. Na boisku zaprezentowali się Wojciech Szczęsny i Karol Linetty, którzy odegrali ważne role w poczynaniach swoich zespołów. Włoskie media zwróciły uwagę na fakt, że polski bramkarz mógł zakończyć mecz z tylko jedną straconą bramką. "To on ponosi winę za puszczenie gola na 'swoim' słupku" - czytamy.

