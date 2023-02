Napastnik Milanu przygnieciony krytyką. A Ibrahimović króciutko. Co za słowa

Charles De Ketelaere do AC Milanu trafił w lecie 2022 roku za 32 miliony euro z Clube Brugge. 21-latek jest wskazywany jako jeden z największych talentów belgijskiej piłki i w Mediolanie pokładano w nim wielkie nadzieje. Na razie nie jest jednak w stanie unieść spoczywającej na nim presji i jego statystyki wyglądają fatalnie. W 28 spotkaniach zaliczył tylko jedną asystę i nadal czeka na debiutanckiego gola w barwach AC Milanu. Z tego powodu spotyka go wiele krytyki, którą odpiera jego klubowy kolega Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović broni Charles De Ketelaere. "Będzie nie do zatrzymania"

Zlatan Ibrahimović w październiku będzie obchodził 42. urodziny i jest najstarszym piłkarzem AC Milanu. Szwed może pochwalić się również wieloma trofeami i imponującą karierę, co z pewnością czyni go nestorem szatni włoskiej ekipy. Z tego powodu stara się być przykładem dla młodszych kolegów i tym razem postanowił bronić w mediach Charlesa De Ketelaere'a.

- Przyjrzałem mu się i dostrzegam w nim siebie, kiedy stawiałem pierwsze kroki za granicą. Pierwszy rok poza domem i bez rodziny był trudny. On też musi się do tego przyzwyczaić, bo wszystko jest nowe. Pomagam mu się tu zadomowić i poczuć dobrze w szatni - przyznał Ibrahimović, cytowany przez portal Sempremilan.com.

De Ketelaere pomimo młodego wieku rozegrał w Club Brugge aż 120 spotkań, w których zdobył 25 goli i zaliczył 20 asyst. Od przenosin do Mediolanu ofensywny pomocnik ma problem ze zdobywaniem bramek, a w jego boiskowych poczynaniach widać brak pewności siebie. Zdaniem Zlatana 21-latek musi się przełamać i wejdzie na najwyższy poziom.

- On potrzebuje tylko jednego meczu, który będzie dla niego punktem odniesienia. Wtedy będzie już nie do zatrzymania. Jeśli nadal będzie słuchał trenera, to wszystko będzie dobrze - podsumował 121-krotny reprezentant Szwecji.

Zlatan Ibrahimović do Ajaxu Amsterdam z Malmo trafił również w wieku 20 lat. W pierwszym sezonie w holenderskiej ekstraklasie rozegrał 24 mecze, w których zdobył sześć goli i zaliczył cztery asysty. Szwed w następnych latach stał się gwiazdą światowego futbolu. Występował m.in. w Juventusie, Interze Mediolan, FC Barcelonie, PSG i Manchesterze United.