Zlatan Ibrahimović trenował ze swoim synem w Milanie. "DNA" [WIDEO]

Zlatan Ibrahimović pozostawał bez gry od 22 maja zeszłego roku, gdy doznał kontuzji kolana i musiał przejść operację lewego stawu kolanowego. Ostatecznie szwedzki napastnik wrócił do gry po 280 dniach przerwy, zmieniając Oliviera Giroud w 74. minucie spotkania z Atalantą Bergamo (2:0). - Czuję się dobrze, a kiedy jestem w formie, to nadal jestem najlepszy ze wszystkich. Teraz chcę rywalizować z kolegami i grać - mówił Ibrahimović po zakończonym meczu.

Zlatan Ibrahimović trenował z synem w ośrodku treningowym Milanu. "DNA"

AC Milan opublikował nagranie, na którym Zlatan Ibrahimović wraz z częścią piłkarzy rezerwowych pojawił się na treningu zespołu do lat 18, tuż po pierwszym meczu Ligi Mistrzów z Tottenhamem (1:0). Ten moment był o tyle wyjątkowy, ponieważ Zlatan miał okazję potrenować wraz ze swoim synem, Maximilianem Ibrahimoviciem. Syn szwedzkiej legendy gra na co dzień w drużynie do lat 17, a wcześniej występował w drużynach młodzieżowych Hammarby.

"DNA" - napisał krótko Zlatan Ibrahimović w mediach społecznościowych, podkreślając rodzinne więzi z synem. Pierwotnie wydawało się, że Zlatan Ibrahimović zdąży się wykurować na kluczowe mecze z Tottenhamem w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale Milan podjął decyzję, że nie zarejestruje Szweda do gry w europejskich pucharach, tak jak zrobił to jesienią zeszłego roku. To oznacza, że Zlatan Ibrahimović może w tym sezonie grać jedynie w lidze włoskiej.

Zlatan Ibrahimović grał w Milanie w latach 2010-2012, a potem przeniósł się do Paris Saint-Germain za 21 mln euro. Szwedzki napastnik wrócił do klubu z czerwono-czarnej części Mediolanu na początku 2020 roku. Łącznie Zlatan Ibrahimović zagrał 160 meczów dla Milanu, w których strzelił 92 gole i zanotował 35 asyst. Dzięki wygranej z Atalantą Bergamo Milan awansował na trzecie miejsce w tabeli ligi włoskiej z 47 punktami i ma tyle samo punktów, co derbowy rywal, czyli Inter Mediolan.