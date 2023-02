Włosi podsumowali Piątka po jego pudle sezonu. To może zaboleć

W niedzielne popołudnie Salernitana z Krzysztofem Piątkiem w składzie zmierzyła się z Monzą. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Polaka 3:0. Był to również pierwszy triumf pod wodzą nowego szkoleniowca - Paulo Sousy. Gole zdobyli Lassana Coulibaly, Grigoris Kastanos i Antonio Candreva. Znakomitą okazję do przełamania strzeleckiej posłuchy miał Piątek. 27-latek fatalnie spudłował, co po meczu odnotowały włoskie media i wystawiły mu w większości niskie oceny.

Piątek znów zawiódł. Media nie mają wątpliwości. "Musi odbudować się psychicznie"

W 84. minucie spotkania błąd popełnił obrońca Monzy, Pablo Mari. Piłka odskoczyła od jego nogi, z czego błyskawicznie skorzystał reprezentant Polski i ruszył w kierunku bramki. Golkiper próbował ratować sytuację i wyszedł przed pole karne. Piątek wygrał pojedynek biegowy, ograł bramkarza, wpadł w szesnastkę i... zaliczył spektakularne pudło. Po jego strzale piłka poszybowała wysoko ponad poprzeczką. To nie pierwszy raz, kiedy Polak nie trafił w stuprocentowej sytuacji. Podobnie było w meczu Veroną 0:1. Wówczas jego błąd kosztował drużynę dwa punkty.

Tym samym posucha strzelecka Polaka trwa. Ostatni raz zdobył bramkę dla Salernitany 5 listopada. Ten fakt wypomniały mu włoskie media w pomeczowych ocenach. Najsurowiej jego występ ocenił portal Calciomercato - wystawił mu "4" w skali 1-10. "Potrafi odpowiednio pracować z piłką, ale brakuje mu precyzji. Walczył o futbolówkę, a po jego strzale Candreva zdobył gola. Jednak gra Polaka wyglądała dziś tak, jakby on sam nie chciał trafić do bramki. Przecież w końcówce nie trafił nawet do pustej siatki" - pisali dziennikarze.

Surowo oceniła go również redakcja portalu salernitananews. "Nie ma co ukrywać. Pierwsza połowa to katastrofa w wykonaniu tego napastnika. Mało bronił, a na dodatek pojawiał się w nieodpowiednim miejscu o nie odpowiedniej porze. Być może nie był przyzwyczajony do roli jedynego wysuniętego piłkarza" - czytamy. Przyznano mu notę "5,5".

Nieco łagodniej ocenili go dziennikarze Eurosportu. "Miał dwie klarowne okazje, ale fatalnie je zmarnował. Seria meczów bez bramek w Serie A wydłuża się do 11. Czasy, kiedy strzelał gole jak z pistoletu, to odległe wspomnienie" - czytamy. Wystawiono mu "6".

Taką samą ocenę przyznała redakcja TuttoMercatoWeb. Podkreślono, że Piątek był aktywny na murawie i skupiał na sobie uwagę defensorów, dzięki czemu stwarzał okazje dla kolegów z zespołu. Jednak kiedy doszedł już do akcji strzeleckiej, to nie potrafił wykorzystać szansy. "Dziś skupił się na brudnej robocie. Dodatkowo zmarnował trzy okazje bramkowe, w tym jedną stuprocentową. Ten piłkarz musi odbudować się psychicznie" - ocenili dziennikarze.

W tym sezonie Serie A Piątek wystąpił w 19 meczach, w których zdobył trzy bramki i dwie asysty. Dzięki zwycięstwu Salernitana umocniła się na 16. lokacie z dorobkiem 24 punktów. Ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. W kolejnym spotkaniu drużyna Paulo Sousy zmierzy się z Sampdorią. Mecz zaplanowano na niedzielę 5 marca na godzinę 15:00.