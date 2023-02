Giganci walczą o "nowego Haalanda". To będzie transferowy hit. 40 mln euro

Rasmus Hojlund sezon 2022/23 rozpoczął w austriackim Sturmie Graz. Rozegrał osiem spotkań, w których zdobył sześć goli i zaliczył trzy asysty. Pod koniec sierpnia za 17,2 miliona euro dołączył do Atalanty Bergamo i świetnie odnalazł się na włoskich boiskach. Duńczyk, który niedawno obchodził 20 urodziny, już niedługo znów może zmienić barwy klubowe. Niedawno media informowały o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt i Arsenalu, a teraz dołączył do nich kolejny klub.

Kolejny klub gotowy zapłacić ponad 40 milionów euro za gwiazdę Atalanty

Jak informuje "Corierre dello Sport" do wyścigu o 20-letniego napastnika dołączył Juventus. Klub z Turynu w lecie może sprzedać Dusana Vlahovicia i to właśnie Rasmus Hojlund miałby być dla niego idealnym zastępstwem. Ponadto władze ekipy z Piemontu liczą, że Vlahović przyniesie im około 80 milionów euro i połowa tej kwoty przeznaczona na nowego napastnika nie wydaje się wygórowana. Atalanta chciałby otrzymać za Hojlunda nieco ponad 40 milionów euro, ponieważ jego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku.

Wcześniej włosi przekonywali, że w grze o Hojlunda są również Borussia Dortmund i AC Milan. Jednak żaden z tych klubów nie ma zamiaru płacić za niego tak dużych pieniędzy i prawdopodobnie oba wypadły z wyścigu o duńskiego napastnika. 20-latek od momentu przenosin do Włoch rozegrał 21 meczów, w których zdobył siedem goli i zaliczył dwie asysty. Większość spotkań rozpoczął w pierwszym składzie, ale na stałe wskoczył do niego dopiero w styczniu. Jego największymi atutami są pewność w wykańczaniu akcji, szybkość i zwrotność, które idą w parze z aż 191 centymetrami wzrostu. Media okrzyknęły go "Nowym Haalandem" z powodu fizycznego podobieństwo do Norwega.

Prawdopodobnie Rasmus Hojlund wybiegnie na boisko w niedzielnym hicie 24. kolejki Serie A. Kontuzjowany jest inny napastnik Atalanty Duvan Zapata. Klub z Bergamo czeka bliski wyjazd do Mediolanu na starcie z AC Milanem. Spotkanie rozpocznie się o 20:45.