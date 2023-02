Wielkie plany legły w gruzach. Inter usłyszał nie od Milanu. Będzie "rozwód"

Najpierw słowo wstępu. Już od kilku lat spekulowano, że AC Milan i Inter planują wybudowanie nowego obiektu. Oba kluby rozgrywają domowe mecze na kultowym San Siro, ale jest to już dość stary stadion (wybudowany w 1926 r.). Jeden ze scenariuszy zakładał, że mógłby zostać dość gruntownie zmodernizowany, ale działacze obu klubów odrzucili pomysł renowacji i w 2019 roku złożyli do mediolańskiego magistratu wniosek o wybudowanie nowego stadionu.

W międzyczasie przedstawiano kilka projektów. Różne pomysły łączyła wizja, by nowoczesny stadion był otoczony centrum sportowym, kulturowym i rekreacyjnym. Miały się tam znaleźć - dostępne za darmo dla mieszkańców - ścieżki rowerowe, siłownie, skateparki, boiska piłkarskie czy muzeum sportu. I choć w 2021 roku mediolańskie kluby zatwierdziły już imponujący projekt "Katedra", to wygląda na to, że znowu plany się zmieniły.

W piątek "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że Milan zdecydował się zbudować nowy stadion, ale bez udziału Interu. Fundusz inwestycyjny RedBird Capital Partners, który we wrześniu 2022 roku przejął udziały w Milanie za 1,2 miliarda euro, zamierza mieć oddzielny stadion. I już zaproponował władzom miejskim trzy potencjalne miejsca, a rada miejska wszystkie zatwierdziła.

W sobotę "Gazzetta" napisała, że decyzja władz Milanu "bardzo rozczarowała" Stevena Zhanga, chińskiego właściciela Interu. Podobno wniosek Zhanga o spotkanie z Gerrym Cardinale, przewodniczącym RedBird Capital Partners, został zignorowany.

- Priorytetem Interu jest pozostanie w dzielnicy San Siro w Mediolanie. Albo z Milanem, albo oddzielnie. - czytamy.

Milan nie obroni tytułu

Wszystko wskazuje, że mistrzem Włoch, pierwszy raz od 1990 roku, zostanie Napoli, które ma już 15 punktów nad drugim Interem Mediolan i 18 nad Milanem, który jest czwarty.

Milan i Inter wciąż walczą w Lidze Mistrzów. Rossoneri pokonali 1:0 Tottenham, zaś Nerazzuri ograli Porto, więc obie drużyny mają realne szanse na ćwierćfinał, co będzie dużym sukcesem dla włoskiej piłki, która od lat z reguły się kompromituje w Europie.