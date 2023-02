Szok. Świński łeb przed siedzibą klubu i groźby. "Będziecie następni"

"Wasze głowy będą następne" - taka wiadomość została dołączona do głowy świni w przesyłce, która w sobotni poranek trafiła do siedziby włoskiej Sampdorii. Klub z Genui wygrał tylko dwa mecze w tym sezonie Serie A, co zaczyna doprowadzać kibiców do furii.

