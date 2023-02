Rozłam w Mediolanie. AC Milan kontra Inter. A miało być tak pięknie

O tym, że AC Milan i Inter planują wybudowanie nowego obiektu, spekulowano od dawna. Oba kluby rozgrywają domowe mecze na legendarnym San Siro, ale jest to już dość stary stadion (wybudowany w 1926 r.). Jeden ze scenariuszy zakładał, że mógłby zostać dość gruntownie zmodernizowany, ale działacze obu klubów odrzucili pomysł renowacji i w 2019 roku złożyli do mediolańskiego magistratu wniosek o wybudowanie nowego stadionu.

W międzyczasie przedstawiano wiele projektów. Różne pomysły łączyła wizja, by nowoczesny stadion był otoczony centrum sportowym, kulturowym i rekreacyjnym. Miały się tam znaleźć - dostępne za darmo dla mieszkańców - ścieżki rowerowe, siłownie, skateparki, boiska do piłki nożnej czy muzeum sportu. I choć w 2021 roku mediolańskie kluby zatwierdziły już imponujący projekt "Katedra", to wygląda na to, że znowu plany się zmieniły.

"La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że Milan zdecydował się zbudować nowy stadion, ale bez udziału Interu. Fundusz inwestycyjny RedBird Capital Partners, który we wrześniu 2022 roku przejął udziały w Milanie za 1,2 miliarda euro, zamierza mieć oddzielny stadion. I już zaproponował władzom miejskim trzy potencjalne miejsca, a rada miejska wszystkie zatwierdziła.

Pierwsza opcja to Sesto San Giovanni, na obrzeżach Mediolanu. Drugim pomysłem jest San Donato, także położone na obrzeżach Mediolanu. Natomiast trzeci projekt to obszar o powierzchni

Włoscy kibice wiedzą, że dopóki pierwsza łopata nie zostanie wbita w ziemię, to wciąż nie możemy być pewni, który projekt zwycięży.

Milan nie obroni tytułu

Wszystko wskazuje, że mistrzem Włoch, pierwszy raz od 1990 roku, zostanie Napoli, które ma już 15 punktów nad drugim Interem Mediolan i 18 nad Milanem, który jest czwarty.

Milan i Inter wciąż walczą w Lidze Mistrzów. Rossoneri pokonali 1:0 Tottenham, zaś Nerazzuri ograli Porto, więc obie drużyny mają realne szanse na ćwierćfinał, co będzie dużym sukcesem dla włoskiej piłki, która od lat z reguły się kompromituje w Europie.