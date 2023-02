Napoli szuka "nowego Zielińskiego". Dwóch kandydatów na liście

Od dłuższego czasu toczą się negocjacje na linii Piotr Zieliński - Napoli w sprawie nowej umowy. Obecna upływa z końcem czerwca 2024 roku, więc najbliższe okno transferowe byłoby ostatnią szansą na zarobienie na jego sprzedaży większych pieniędzy. Zwłaszcza że 28-latek notuje bardzo dobry sezon i jest jednym z liderów Napoli. Do tej pory rozegrał 31 meczów, w których strzelił sześć goli i zaliczył osiem asyst.

Napoli znalazło następcę Zielińskiego

Zdaniem Fabrizio Romano Zieliński może przenieść się latem do Liverpoolu. Sam piłkarz uspokaja fanów i twierdzi, że podawane przez media informacje to plotki. Mimo to Napoli rozgląda się już za potencjalnym następcą Polaka, a "La Gazzetta dello Sport" wprost pisze o poszukiwaniach "nowego Zielińskiego". Zdaniem dziennikarzy, działacze włoskiego klubu są zainteresowani transferem Lazara Samardzicia oraz Tommaso Baldanziego. Obecnie nie wiadomo, ile mogliby kosztować ci zawodnicy.

Lazar Samardzić od sierpnia 2021 roku jest piłkarzem Udinese. W bieżącym sezonie 21-latek pojawia się na boisku głównie z ławki rezerwowych. Do tej pory rozegrał 24 mecze, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Baldanzi z kolei to bardzo utalentowany włoskim pomocnik, który jest małym objawieniem bieżącego sezonu Serie A. Karierę rozpoczął w Empoli, gdzie gra do dziś. W trwających rozgrywkach 19-latek rozegrał 15 spotkań i zdobył cztery bramki.

Napoli jest liderem tabeli Serie A i pewnie dąży do zdobycia mistrzostwa Włoch. Po 23 kolejkach zdobyło 62 punkty, o 15 więcej niż drugi Inter Mediolan. W najbliższej serii spotkań zmierzy się z Empoli. Mecz zaplanowany jest na sobotę na godzinę 18:00.

