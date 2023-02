Wiemy, ile Napoli wydaje na pensje piłkarzy. Tyle zarabia Piotr Zieliński

Napoli w tym sezonie prezentuje się rewelacyjnie. Drużyna Luciano Spallettiego nie ma sobie równych w Serie A i pewnie zmierza po pierwsze mistrzostwo kraju od 1990 roku. Do tego dochodzą świetne występy w Lidze Mistrzów i szansa na sukces na arenie międzynarodowej. Dobry czas w karierze przeżywa również pomocnik reprezentacji Polski Piotr Zieliński.

Zarobki SSC Napoli. Ile trafia na konto Piotra Zielińskiego?

Jak informuje portal Calcio&Finanza, Napoli w roku 2022 poprawiło nie tylko formę na boisku, ale również tę finansową. Klub zmniejszył stratę w porównaniu z rozgrywkami 2020-2021, o osiem milionów euro. Obecnie wynosi ona 51,9 mln euro. Portal podaje również, że właściciel Aurelio de Laurentiis przeznacza na pensję piłkarzy 109,7 mln euro. Z czego ok. 6,5 mln euro brutto trafia rocznie na konto Piotra Zielińskiego, co stanowi 1/17 wszystkich wydatków klubu na wynagrodzenia.

Według ujawnionych danych dotyczących ubiegłego roku, obroty neapolitańskiego klubu wyniosły 175,9 mln euro (wobec 228 mln euro w porównaniu do 30 czerwca 2021), natomiast koszty spadły do 241,1 mln (306,6 mln w sezonie 2020-2021). Napoli najwięcej zarabia najwięcej na prawach telewizyjnych, które wynoszą 89,8 mln euro (123,7 mln w poprzednim sprawozdaniu finansowym, na co wpływ miało jednak przesunięcie części przychodów na sezon 2019- 2020).

Do tego dochodzą również dochody z reklam wynoszące 37,2 mln euro, przychody z ligi 12,1 mln euro, czy 10,8 mln euro, które stanowią zyski kapitałowe.

Jeśli chodzi o Piotra Zielińskiego, ciągle ważą się losy jego przyszłości w klubie. - Na koniec sezonu Napoli wykona wiele decyzji dotyczących wielu piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego. Moje odczucie jest takie, że to dla niego czas, by odejść i spróbować czegoś nowego - przekonywał niedawno Fabrizio Romano.

Teraz włoski dziennikarz przekazał najnowsze informacje w sprawie ewentualnej przyszłości klubowej pomocnika. Zdaniem Romano Zieliński może latem przejść z Serie A do Liverpoolu. Reprezentant Polski odniósł się do medialnego zamieszania po wygranym 2:0 meczu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. - To tylko plotki transferowe. Ci, którzy to piszą, wymyślają tylko sobie. Po tym sezonie mam jeszcze rok kontraktu, także nie ma pośpiechu w sprawie przedłużenia umowy. Nic się nie dzieje - oznajmił w rozmowie z Polsatem Sport.

Napoli po 23. kolejkach Serie A ma na koncie 20 zwycięstw i 62 punkty w ligowej tabeli. Liderzy rozgrywek wyprzedzają drugi Inter Mediolan aż o 15 punktów (47 pkt). Podium uzupełnia AS Roma (44 pkt).