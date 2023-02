Niewypał Barcelony odrodził się w Serie A. Teraz chce go gigant

AC Milan jest gotowy do sprowadzenia Samuela Umtitiego - poinformował portal CalcioMercato. Mistrzowie Włoch chcą jednak poczekać do końca sezonu, kiedy piłkarzowi skończy się okres wypożyczenia. Władze klubu mają nadzieję, że "Duma Katalonii" rozwiąże z nim umowę, która obowiązuje do końca czerwca 2026 roku i będą mogli sprowadzić go za darmo.

