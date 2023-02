Napoli może stracić dwie największe gwiazdy. "Oferty, których nie można odrzucić"

Napoli pokonało Eintracht Frankfurt we wtorkowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i jest już o krok od awansu do najlepszej ósemki Europy. Od początku obecnego sezonu włoski klub bardzo dobrze radzi sobie na wszystkich frontach. Największa w tym zasługa duetu napastników: Chwicza Kwaracchelia oraz Victor Osimhen. Okazuje się, że niebawem jeden z nich może opuścić Neapol, a niewykluczone, że i ten drugi tez zostanie sprzedany.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabiają polscy snowboardziści. Skoczkowie złapaliby się za głowy

Victor Osimhen może odejść z Napoli już latem. "Są oferty, których nie można odrzucić"

Victor Osimhen znalazł się w centrum zainteresowań wielu klubów. Jego forma w ostatnich tygodniach w dużym stopniu przyczynia się do historycznych wyników Napoli. Zaczęto więc spekulować o potencjalnym transferze do większego klubu. Sam zainteresowany nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę z tego, co się wokół niego dzieje, jednak chce być wierny aktualnemu pracodawcy.

- Kiedy idzie ci dobrze, to topowe kluby zaczynają cię obserwować. To, że generuję takie zainteresowanie, pokazuje, że spisuję się dobrze, dlatego mam motywację, aby dawać z siebie jeszcze więcej dla mojej drużyny. Jestem skupiony w Napoli i to od klubu będzie należeć ostateczne słowo w sprawie transferu. Chcę wygrywać mecze i trofea, a na razie Napoli mi to gwarantuje. Pod koniec sezonu zobaczymy, co się stanie, ale to nie zależy ode mnie. Zdecyduje klub - powiedział piłkarz w rozmowie z ESPN.

Właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis po zwycięstwie nad Eintrachtem udzielił wywiadu dla TNT Sports Mexico, w którym został zapytany o zarówno Osimhena, jak i Kwaracchelię. - Ci nowi gracze okazali się niezawodni. Jesteśmy w Europie od 14 lat, dlatego miło było znaleźć takich zawodników jak Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi i Gonzalo Higuain. Fakt, że mamy teraz Osimhena i Kwaracchelię oznacza, że ten zespół idzie w dobrym kierunku - powiedział.

Laurentiis skomentował również możliwy transfer obu zawodników. - Jestem bardzo dobry w zawieraniu kontraktów, więc zatrzymanie ich tutaj nie będzie trudne. Jednak nigdy nie mów nigdy. Czasami są oferty, których nie można odrzucić. Nigdy nie wiadomo. Według mnie jeszcze długo będą zachwycać w Neapolu - powiedział.

Osimhen rozegrał w tym sezonie łącznie we wszystkich rozgrywkach 24 mecze, w których strzelił 20 goli. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Kwaracchelia ma o jedno spotkanie mniej, 12 bramek na koncie i 15 asyst. Jego umowa jest ważna do 2027 roku.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów Napoli rozegra w środę, 15 marca o godzinie 21 w Neapolu. Przed tym meczem czekają ich jeszcze jednak trzy mecze ligowe. Po 23. kolejkach Serie A są liderem tabeli z dorobkiem 62 punktów. Drugi Inter ma już 15 punktów straty.