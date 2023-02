Di Maria podjął decyzję ws. przyszłości. Mistrz świata zmienił zdanie

Trudno patrzy się na siermiężną grę Juventusu. Chyba, że przy piłce akurat jest Angel Di Maria. Choć świeżo upieczony mistrz świata ma już 35 lat, to wciąż zachwyca. W tym sezonie strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst, choć na murawie - przez urazy i zawieszenie po czerwonej kartce - przebywał przez zaledwie 968 minut. Nikt w Turynie nie ma wątpliwości, że Argentyńczyk jest kluczowy zawodnikiem Juve. Problem polegał na tym, że odchodząc z Paris Saint Germain, Di Maria oświadczył, że pozostanie w Europie tylko na rok. Ale wygląda na to, że zmienił plany.

- Di Maria chętnie zostanie w Turynie na kolejny sezon. Nawet za niższą pensję - donosi "Tuttosport". Ofensywny pomocnik zarabia około siedmiu milionów euro rocznie. Turyńska gazeta dodaje jednak, że na razie władze Juve wstrzymują się od kontraktowych negocjacji, gdyż wciąż nie wiadomo jest przyszłość Juventusu.

Kłopoty Juventusu

To trudny okres dla Juventusu. Klub sztucznie zawyżał wartości piłkarzy na rynku transferowym, więc znalazł się pod lupą nie tylko władz piłkarskich, ale i państwowych, bo przecież Juve jest spółką giełdową. Kreatywna księgowość, która fałszowała realny obraz finansów klubów, kosztował Juventus 15 ujemnych punktów, przez co turyńczycy zajmują dopiero dziewiąte miejsce w Serie A. Wydaje się, że ich jedyną szansą na awans do Ligi Mistrzów jest... wygranie Ligi Europy. Ale w ostatnim meczu Juve tylko zremisowało w Turynie 1:1 z Nantes.

Angel Di Maria w trakcie kariery reprezentował PSG, Real Madryt, Manchester United oraz Benfikę.