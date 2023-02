Co za pech. Drągowski musiał zejść już po 25 minutach meczu z Juventusem

W 23. kolejce Serie A doszło do "polskiego meczu". Naprzeciwko siebie stanęły zespoły Spezii Calcio (czterech Polaków w drużynie) i Juventusu (dwóch reprezentantów Polski). Kibice od pierwszych minut mieli jednak okazję oglądać dwójkę z nich - Arkadiusza Recę i Bartłomieja Drągowskiego. Ten drugi szybko musiał opuścić boisko.

Kolejna kontuzja Bartłomieja Drągowskiego

W 20. minucie pierwszej połowy Bartłomiej Dragowski upadł na ziemię, dotykając okolic pachwiny. Jak podaje Gianluca di Marzio, prawdopodobnie jest to kontuzja mięśniowa, spowodowana wcześniejszym zderzeniem się z Dusanem Vlahoviciem. Polak pomimo wyraźnego bólu pozostał na murawie przez kilka minut. Zdołał nawet wstać, jednak po chwili osunął się na ziemię. W jego miejsce w 25. minucie wszedł doświadczony Federico Marchetti.

Nie wiadomo na razie, jak poważny jest uraz Drągowskiego. Zapowiada się, jednak że Polak będzie zmuszony opuścić kilka najbliższych spotkań Spezii. Oznacza to kolejną absencję bramkarza w tym sezonie. Wcześniej doznał paskudnej kontuzji w meczu z Hellasem Verona (1:2) tuż przed mistrzostwami świata w Katarze. To sprawiło, że Drągowski finalnie nie znalazł się w ścisłej kadrze na turniej. Do gry wrócił 8 stycznia.

Samo spotkanie pomiędzy Spezią, a Juventusem przebiegało niespodziewanie pod dyktando gospodarzy. Drużyna, w której po zejściu Drągowskiego do końca grał Arkadiusz Reca, od początku stwarzała większe zagrożenie i częściej utrzymywała się przy piłce. Jednak optyczna przewaga na niewiele się zdała, gdyż już w 32. minucie to goście wyszli na prowadzenie za sprawą Moise Keana.

Druga połowa wyglądała podobnie do pierwszej i tu również częściej atakowała Spezia, ale ponownie strzelali gracze Juventusu. W 66. minucie na 2:0 wynik podwyższył ładnym strzałem z dystansu Angel Di Maria. Dość dużo o przebiegu meczu może świadczyć fakt, że wprowadzony za Polaka Federico Marchetti zanotował pierwszą interwencję dopiero w 70. minucie. Był to zarazem trzeci celny strzał Juventusu w tym spotkaniu.

Dzięki zwycięstwu Juventus zajmuje aktualnie siódme miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 32 punktów (wcześniej odjęto im 15 punktów za zatajenie ogromnych strat w zeznaniach finansowych). Do szóstej Atalanty gracze Massimiliano Allegriego tracą dziewięć punktów. Z kolei Spezia ma punktów 19 i tylko dwa dzielą jej od strefy spadkowej.

Spezia Calcio - Juventus 0:2

Bramki: Moise Kean (32'), Angel Di Maria (66').