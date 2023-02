Polski pomocnik strzela pierwszego gola dla Milanu. Co za precyzja [WIDEO]

Dariusz Stalmach trafił do AC Milanu we wrześniu 2022 roku. Od tamtej pory gra regularnie w zespole Primavery tego klubu. W dziewiątym meczu w tym sezonie udało mu się wreszcie strzelić pierwszego gola. Co za precyzja!

