Tak wyglądało zatrudnienie Paulo Sousy. Di Marzio ujawnia. Zaskakujący zwrot

W ostatnią środę Paulo Sousa, były selekcjoner reprezentacji Polski, został zatrudniony w Salernitatnie, gdzie gra Krzysztof Piątek. Dla portugalskiego trenera to pierwsza praca od czerwca 2022 roku, wtedy został zwolniony z brazylijskiego Flamengo.

Paulo Sousa nie był faworytem do przejęcia Salernitany. Prezes zmienił zdanie

Kulisy zatrudnienia Sousy w Serie A odsłonił włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio w artykule w "Przeglądzie Sportowym". Okazuje się, że pierwotnie nie był on w ogóle brany pod uwagę przez Danilo Iervolino, prezesa Salernitany. To za sprawą rozmowy z przedsiębiorcą Flavio Briatore, który w latach 2008-2009 był prezesem Queens Park Rangers. Wówczas trenerem był tam Sousa, lecz Braitore nie polecił jego kandydatury. Z tego powodu Salernitana kontaktowała się z włoskim trenerami, m.in. Andreą Pirlo czy Vincenzo Montellą (obaj aktualnie pracują w Turcji).

Wszystko zmieniło się w na kilka dni przed ogłoszeniem decyzji. Wtedy różni agenci zasugerowali prezesowi Salernitany, żeby zatrudnić Sousę. Byli wśród nich z Davide Lippi i Alessandro Moggi, synowie Marcello Lippiego oraz Luciano Moggiego. Ich ojcowie pracowali z Sousą w Juventusie, przez co obaj agenci znali się z Portugalczykiem. Tę kandydaturę od kilku tygodni wspierał także Morgan de Sanctis, dyrektor sportowy Salernitatny. To sprawiło, że Iervolino ostatecznie przekonał się do 52-letniego szkoleniowca.

Choć w Polsce Sousa nie pozostawił po sobie dobrego wrażenia, to w Salerno zatrudnienie go oceniono pozytywnie. - We Włoszech jest uważany za trenera średniej klasy, dzięki czemu będzie w stanie osiągnąć swój cel w Salernitanie. Myślę, że tym kierował się dyrektor sportowy De Sanctis, który wymyślił tę kandydaturę - stwierdził dziennikarz Paolo Siotto z portalu salernitananews.it. w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl.

Pierwszym meczem Salernitany pod wodzą Paulo Sousy będzie niedzielne spotkanie z Lazio w Serie A.