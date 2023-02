Media: Juventus podjął ostateczną decyzję ws. Milika. Wymowne słowa Włochów

Po kilku szalonych latach w karierze Arkadiusza Milika, wydaje się, że nareszcie przyjdzie moment stabilizacji. Po sezonie spędzonym na wypożyczeniu w Juventusie, polski napastnik ma zostać wykupiony z Olympique Marsylia przez włoski klub za 7 milionów euro.

Pewna pozycja w zespole

Jak podaje portal Calciomercato, po wielu tygodniach badania sytuacji, sprawdzania możliwości i sondowania wymagań piłkarza, Juventus zdecydował, że Arkadiusz Milik jest idealnym kandydatem na zostanie pełnoprawnym piłkarzem "Biancomerich". Wielokrotni mistrzowie Włoch mają być pewni skorzystania z opcji wykupu piłkarza, dołączonej do umowy wypożyczenia, podpisanej latem 2022 roku.

Podjęcie ostatecznej decyzji przez władze turyńskiego klubu ma być też związane z sytuacją kadrową. Coraz więcej wskazuje na to, że za kilka miesięcy Milik zostanie jedynym środkowym napastnikiem z prawdziwego zdarzenia w zespole Juventusu, gdyż do odejścia szykuje się Dusan Vlahović.

Nie bez znaczenia jest też przyszłość włoskiego klubu, która polskiemu napastnikowi ma nie przeszkadzać. W związku z odjęciem piętnastu punktów w tabeli Serie A, Juve zajmuje obecnie dopiero 11. miejsce, tracąc 10 oczek do szóstego Lazio, okupującego ostatnie miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Z tego powodu, Juventus Stadium opuścić ma kilka gwiazd, w tym Wojciech Szczęsny.

Solidność i skuteczność

Kiedy Milik dołączał do "Bianconerich", mało kto spodziewał się, że otrzyma od Massimiliano Allegriego aż tak dużo szans na zaprezentowanie swoich umiejętności. Jak do tej pory, 28-letni piłkarz zagrał w 25 meczach, strzelając 8 goli i notując jedną asystę. Dla porównania, kupiony za ponad 80 milionów euro Dusan Vlahović ma na swoim koncie 10 bramek w 20 spotkaniach, a Moise Kean trafił do siatki sześciokrotnie w 28 występach.

