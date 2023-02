Włosi wniebowzięci Polakiem. Obronił rzut karny i został bohaterem. "Zahipnotyzował"

W sobotę o godzinie 15:00 Bologna zmierzyła się na wyjeździe z Sampdorią w 23. kolejce Serie A. W bramce ekipy gości od pierwszych minut zagrał Łukasz Skorupski. W 68. minucie Polak został pokonany po rzucie karnym, ale niedługo później stał się bohaterem drużyny. Bramkarz obronił kolejną jedenastkę wykonywaną przez Abdelhamida Sabiriego, a następnie zablokował dobitkę.

Serie A. Włosi ocenili Łukasza Skorupskiego. "Utrzymał zespół na powierzchni"

Dzięki jego świetnym interwencjom utrzymał się wynik 1:1, a w 90. minucie Bologna strzeliła zwycięskiego gola. Skorupski był jednym z architektów tego sukcesu i został pozytywnie oceniony przez włoskie media. "Nie był zatrudniany aż do podwójnej interwencji przy rzucie karnym. Utrzymał zespół na powierzchni wyczuwając intencje Sabiriego" - napisali dziennikarze portalu BolognaToday i wystawili mu notę 6.5 (w skali 1-10). Równie wysoko został oceniony przez Calciomercato.com. "Sampdoria rzadko zatrudniała go aż do drugiej połowy, kiedy Sabiri pokonał go z rzutu karnego. Chwilę później byliśmy świadkami podobnej sceny, ale tym razem numer jeden Bolognii zahipnotyzował Marokańczyka" - czytamy w uzasadnieniu.

Wyższą ocenę Skorupski otrzymał od włoskiego Eurosportu. "Obronił drugi rzut karny Sabiriego i uniemożliwił Sampdorii przejęcie w meczu inicjatywy. Podwójna interwencja na najwyższym poziomie" - czytamy na stronie, gdzie oceniono go na 7. Taką samą notę dostał od TuttoMercatoWeb. "Nie miał nic do roboty przez większość meczu. W drugiej połowie stał się protagonistą. Sabiri najpierw pokonał go z rzutu karnego, a później dał mu się zahipnotyzować" - napisali dziennikarze. Równie wysoko oceniła go także "La Gazzetta dello Sport". "Interwencje, które uruchomiły wygraną" - uzasadnili Włosi.

Dzięki zwycięstwu Bologna tymczasowo awansowała na siódme miejsce w tabeli. Do tej pory zgromadziła 32 punkty. Ekipa prowadzona przez Thiago Mottę może jednak spaść o jedną pozycję, jeśli Torino pokona Cremonese. Sampdoria z kolei plasuje się na 19. miejscu z dorobkiem 11 punktów.

