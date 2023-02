Kwaracchelia zabawił się z rywalami. Wielkie Napoli zmierza po scudetto [WIDEO]

Piątkowy mecz, rozgrywany na Mapei Stadium w Reggio Emilia, otwierał 23. kolejkę spotkań Serie A. Tym samym, korzystając z kalendarza, drużyna Napoli miała okazję powiększyć w tabeli nad rywalami, którzy w kolejnych weekendowych spotkaniach będą musieli mocno się spiąć, by zachować szanse na mistrzostwo Włoch.

Wielki duet Napoli

Od samego początku spotkania drużyna Napoli bardzo mocno przeważała, zarówno kontrolując posiadanie piłki, jak i zdecydowanie częściej pojawiając się pod bramką rywala. Podopieczni Luciano Spalettiego dopięli swego już w 12. minucie, gdy po kapitalnej indywidualnej akcji, do siatki trafił Chwicza Kwaracchelia.

Bramka niesamowitego Gruzina była jednak dopiero początkiem wielkiego popisu Napoli, a w szczególności jego największych gwiazd. Po krótkim okresie nieco spokojniejszej gry, goście ponownie cieszyli się ze zdobytej bramki w 33. minucie spotkania. Wówczas przypomniał o sobie najlepszy strzelec obecnego sezonu Serie A, Victor Osimhen. Nigeryjczyk w znakomity sposób poradził sobie ze środkowymi obrońcami rywala, posyłając piłkę do siatki przy krótkim słupku.

Gdy wydawało się, że Sassuolo nie ma już czego szukać, zupełnie niespodziewanie pojawiła się dla gospodarzy duża szansa na zdobycie gola kontaktowego. Zasadniczo piłka zatrzepotała w siatce po uderzeniu Davide Frattesiego, lecz w momencie podania, zawodnik gospodarzy był na spalonym.

Spokój i kontrola Napoli

Od początku drugiej połowy, sytuacja boiskowa niewiele się zmieniła. Rozpędzone Napoli, za sprawą duetu Kwaracchelia - Osimhen oraz grającego kolejne kapitalne spotkanie Stanislava Lobotki, było bardzo blisko strzelenia kilku kolejnych bramek. Tym razem jednak Osimhen nie wykorzystał kilku świetnych okazji, nie podwyższając wyniku.

Gdy do końca meczu zostało już mniej niż 30 minut, do głosu zaczęli dochodzić piłkarze Sassuolo. Gospodarze zaczęli wykorzystywać wyraźne cofnięcie się rywali z Neapolu, co jakiś czas meldując się w ich polu karnym.

Kiedy wydawało się, że obie drużyny są już pogodzone z losem i czekają na ostatni gwizdek, Napoli postanowiło przeprowadzić ostatnią szarżę na bramkę przeciwników. Wówczas, po bardzo ładnej wrzutce Hirvinga Lozano, do siatki trafił Giovanni Simeone. Niestety dla Argentyńczyka, w momencie podania był on na minimalnym spalonym.

Tym samym, po bramkach Kwaracchelii i Osimhena, Napoli wygrało wyjazdowe spotkanie 2:0. To sprawiło, że drugi w tabeli Inter Mediolan traci już 18 punktów do podopiecznych Luciano Spalettiego. Trzecia Atalanta ma z kolei aż 21 oczek mniej.