Wojciech Szczęsny na wylocie z Juventusu. Jeden warunek

Jeszcze w styczniu pojawiła się informacja, że Wojciech Szczęsny chce odejść z Juventusu. Wszystko miało być spowodowane złą sytuację klubu, który został już ukarany odjęciem 15 punktów w tabeli Serie A za nieprawidłowości finansowe i został tym samym pozbawiony szans na walkę o czołowe miejsce na koniec sezonu. Ostatecznie Polak dokończy sezon w Juventusie, ale nie wiadomo, czy nie będą to jego ostatnie rozgrywki barwach klubu z Turynu.

Wojciech Szczęsny zarabia za dużo i to może przesądzić o jego wylocie z Juventusu

Portal iLBiancoNero, powołując się na dziennik "Tuttosport", poinformował, że Juventus rozważy oferty za Szczęsnego, jeśli klub nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów w następnym sezonie. 32-latkowi co prawda pozostaje tylko rok kontraktu, ale jego pensja może być nie do udźwignięcia dla klubu, jeśli ten nie będzie miał pieniędzy z gry w europejskich rozgrywkach.

A droga do pucharów będzie bardzo trudna, ponieważ Juventus zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce w tabeli Serie A i traci 10 punktów do szóstego Lazio. Dopiero to miejsce gwarantuje walkę o Ligę Konferencji Europy. Piąte miejsce, do którego "Stara Dama" traci 12 punktów, to pewna gra w Lidze Europy. Z kolei miejsca w czołowej czwórce premiują grą w Lidze Mistrzów.

Ostatecznie Juventus ma jeszcze szansę na grę w Lidze Mistrzów, gdyby wygrał Ligę Europy. W tych rozgrywkach klub z Turynu rozegrał pierwszy mecz 1/16 finału. W czwartkowym spotkaniu drużyna Massimiliano Alllegrego zremisowała niespodziewanie 1:1 z Nantes i wszystko rozstrzygnie rewanż, który zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego.

Wojciech Szczęsny rozegrał w tym sezonie 23 spotkaniach w barwach Juventusu, w których zachował 11 czystych kont. Kolejną okazję do gry polski bramkarz będzie miał w niedzielę 19 lutego przeciwko Spezii.