Dlatego wybrali Paulo Sousę. Nagle słowa o reprezentacji Polski i Piątku

W zeszłym sezonie Salernitana cudem uniknęła spadku, ale wygląda na to, że w obecnych rozgrywkach również jest zagrożona degradacją do Serie B. Na razie zespół z Salerno zajmuje 16. pozycję z 21 punktami, ale ma zaledwie cztery "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Problem w tym, że w ostatnich pięciu meczach zaliczył cztery porażki i jeden remis, więc posadę stracił Davide Nicola. Zastąpił go Paulo Sousa, który prowadził Polskę podczas Euro 2020, ale nie dość, że zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie, to w dodatku Portugalczyk niespodziewanie porzucił kadrę przed barażami do mundialu w Katarze. Skusiła go atrakcyjna finansowo oferta Flamengo.

- Wiem, że to gorące nazwisko dla was z powodu tego, co stało się w reprezentacji Polski. Kulisy są takie, że mieli wielu kandydatów do pracy. Chodziło m.in. o Leonardo Sempliciego, Giuseppe Iachiniego czy Francesco Farioliego, który świetnie sobie radzi w Turcji. Zdecydowali się na Paulo Sousę, bo uznali, że może pomóc w międzynarodowej wizji klubu. Prezes klubu chce stworzyć coś międzynarodowego. Wiem, że Sousa nie miał łatwego czasu w Polsce, ani we Flamengo, a Salernitanie też źle idzie. Sousa jednak widzi potencjał w tej drużynie - powiedział Fabrizio Romano, włoski dziennikarz współpracujący z "Meczykami".

- Sousa ma dużą szansę na sukces, a Krzysztof Piątek na pierwszy skład. Ostatnio nie grał tyle, ile chciał. To szansa dla niego, by znowu błysnąć. Będzie tworzył duet napastników z Dią - dodał Włoch.

Piątek w tym sezonie Serie A strzelił trzy gole. A pod wodzą Sousy rozegrał sześć meczów i strzelił dwa gole (z Węgrami i z San Marino).

Salernitana cieniuje, ale potrafi radzić sobie z kryzysami

To nie pierwszy raz, gdy Salernitana jest pod ścianą. W grudniu 2021 roku sytuacja klubu była jeszcze gorsza. Ówczesny beniaminek Serie A zajmował ostatnie miejsce w tabeli, a budżet klubowy był na sporym minusie. Wydawało się, że Salernitana uniknie spadku do Serie B, ale mówiono o tym pół żartem, bo ze względu na finansowe kłopoty klub miał być zdegradowany karnie do Serie D. Ale tuż po świętach Bożego Narodzenia sytuacja się diametralnie zmieniła. Nowym właścicielem został Danilo Iervolino. Biznesmen zimą zakontraktował 11 nowych piłkarzy i uratował klub. Wielka była w tym zasługa także trenera - Davide'a Nicoli, który objął drużynę w lutym 2022 r. Ale właśnie jego przygoda się kończy.

Sousa w nowym klubie spotka kilku ciekawych zawodników. Najwyżej wyceniani zawodnicy to Piątek oraz inny napastnik Boulaye Dia. Fani włoskiej ligi doskonale kojarzą też Antonio Candrevę, który grał dla Interu Mediolan, Lazio Rzym czy Sampdorii Genui. A od stycznia bramki Salernitany strzeże Guillermo Ochoa, który co cztery lata pokazuje klasę na mundialach. Kilka miesięcy temu karierę w tym klubie zakończył Frank Ribery.

Cel na ten sezon jest jeden. Po prostu się utrzymać. Sousa ma duże doświadczenie trenerskie, bo w przeszłości prowadził m.in. Girondins Bordeaux, Fiorentinę, FC Basel czy Leicester. Ale zazwyczaj dość szybko się kłócił ze swoimi przełożonymi.