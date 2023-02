"Polska kolonia" we Włoszech bez trenera. Spezia podjęła oficjalną decyzję

Spezia Calcio nie wygrała czterech ostatnich meczów w lidze włoskiej i mocno pogorszyła swoją sytuację z tabeli. Klub z Ligurii przegrał 0:2 z Romą i Bologną oraz 0:3 z Napoli. W ostatniej kolejce Sepzia zremisowała 2:2 z Empoli, mimo że prowadziła 2:0 od 31. minuty. Zespół prowadzony przez Paolo Zanettiego strzelił wyrównującego gola w 94. minucie za sprawą Emanuela Vignato. Władze Spezii podjęły decyzję o zmianie szkoleniowca.

Spezia Calcio zwolniła Lukę Gottiego. Czterech Polaków będzie mieć nowego trenera

Spezia Calcio poinformowała w oficjalnym komunikacie o rozstaniu z Luką Gottim, który był związany kontraktem do końca czerwca 2024 roku. "Klub dziękuje trenerowi za dotychczasową pracę i życzy mu jak największych sukcesów zawodowych" - napisał klub w oświadczeniu. Włoskie media podają, że drużynę do meczu z Juventusem będą przygotowywać dotychczasowi członkowie sztabu szkoleniowego Luki Gottiego, czyli Claudio Terzi i Fabrizio Lorieli (asystent).

Kto zastąpi Lukę Gottiego w Spezii na stałe? Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że faworytem wydaje się Leonardo Semplici, z którym klub skontaktował się w ostatnich godzinach. Semplici pozostaje bez pracy od września 2021 roku, kiedy został zwolniony z Cagliari Calcio. Wcześniej włoski szkoleniowiec odpowiadał m.in. za Primaverę Fiorentiny (zespół U-19 - red.) czy SPAL Ferrarę. Głównym celem nowego trenera będzie utrzymanie Spezii w Serie A - obecnie zajmuje 17. miejsce z 19 punktami i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Piłkarzami Spezii Calcio są czterej Polacy - Arkadiusz Reca, Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski oraz Szymon Żurkowski. Wiśniewski trafił do klubu w styczniu za trzy mln euro w ramach zastąpienia Jakuba Kiwiora, który odszedł zimą do Arsenalu. Z kolei Żurkowski został wypożyczony z Fiorentiny z obowiązkiem wykupu za 3,2 mln euro i podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku.