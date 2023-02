Włosi podzieleni ws. Zielińskiego. "Spalletti przywoływał go do porządku"

Napoli jest coraz bliżej zdobycia mistrzostwa Włoch. Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego wygrał 3:0 z Cremonese po golach Chwiczy Kwaracchelii, Victora Osimhena i Eljifa Elmasa, jednocześnie notując 19. wygraną w lidze włoskiej. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie Napoli i zagrał 70 minut - zakończył mecz bez gola lub asysty. Przynajmniej do poniedziałkowego wieczora przewaga Napoli nad drugim Interem Mediolan wynosi 16 punktów.

Włosi podzieleni ws. występu Zielińskiego. Z jednej strony "widywaliśmy lepszego Zielińskiego", z drugiej "ogólnie przyzwoity"

Włoskie media dosyć przyzwoicie oceniały występ Piotra Zielińskiego w starciu z Cremonese - w skali 1-10 polski pomocnik głównie otrzymywał noty 6 lub 6,5. "To był uczciwy występ, z kilkoma przebłyskami i udziałem w grze ofensywnej Napoli. Ale widywaliśmy już lepszego Zielińskiego w tym sezonie" - pisze eurosport.it. "Jego gra w trójkątach z Mario Ruim i Kwaracchelią po lewej stronie mają w sobie coś z dawnego z Napoli. Był bliski strzelenia gola z dystansu, ale uderzenie poleciało tuż obok bramki" - dodaje portal iamnaples.it.

Włosi wyłapali momenty, w których Luciano Spalletti zwracał się do Piotra Zielińskiego w trakcie meczu. "Kilkakrotnie Spalletti przywoływał go do porządku w pierwszych 20 minutach, bo nie wspierał Victora Osimhena. Szukał idealnej pozycji i w miarę upływu meczu częściej wchodził do ofensywy Napoli. Występ z kategorii ledwo wystarczających" - uważa fantacalcio.it. "To nie był jeden z najbardziej ekscytujących wieczorów w jego wykonaniu, ale nie umniejsza to jego zasług. Często grał do przodu i przyspieszał grę" - piszą dziennikarze portalu tuttonapoli.net.

Mimo że Piotr Zieliński nie był jedną z najjaśniejszych postaci w Napoli, to Włosi docenili jego wkład w grę zespołu. "Momentami był niewidoczny, ale to jeden z najbardziej funkcjonalnych graczy Napoli. Gol na 2:0 rozpoczął się właśnie od niego. Dużo jakości i wysoki poziom" - uważa tuttomercatoweb.com. "Momentami znikał, ale statystycznie ma dobre liczby, przynajmniej w kontekście celności podań i liczby ataków" - dodaje sportnapoli.news. "To był ogólnie przyzwoity mecz Zielińskiego, ale nie błyszczał tak jak do tej pory" - pisze mondonapoli.it.

Piotr Zieliński zagrał w 29 meczach tego sezonu w barwach Napoli, w których strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst. Więcej asyst w zespole Luciano Spallettiego ma tylko Chwicza Kwaracchelia, który w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach asystował aż 14 razy.