Napoli gra tak, że brakuje słów. Znów wygrali. Raz, dwa, trzy

Kiedy zdecydowany lider tabeli podejmuje najgorszą drużynę ligi, każdy wynik inny niż pewna wygrana faworyta byłby sensacją. I w niedzielę sensacji w Neapolu nie było. Drużyna Luciano Spallettiego od początku kontrolowała mecz i nie dała szans Cremonese.

Gospodarze objęli prowadzenie już w 22. minucie. Chwicza Kwaracchelia wpadł w pole karne z lewej strony, zszedł do środka i płaskim uderzeniem prawą nogą pokonał Marco Carnesecchiego. Dla lidera Napoli był to już 11. gol w sezonie. Gruzin ma też aż 14 asyst.

Pewna wygrana Napoli

W 65. minucie było już 2:0. Z rzutu rożnego dośrodkował Piotr Zieliński, a głową uderzył Giovenni Di Lorenzo. Chociaż to uderzenie odbił Carnesecchi, to piłka spadła jeszcze na głowę Min-Jae Kima. Koreańczyk zagrał ją do Victora Osimhena, który z bliska wbił ją do bramki.

Nigeryjczyk zdobył już 17. bramkę w tym sezonie i z pięcioma golami przewagi nad Ademolą Lookmanem oraz Lautaro Martinezem jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A.

W 79. minucie na 3:0 podwyższył Elif Ełmas, który w 70. minucie zmienił Zielińskiego. Macedończyk przeprowadził indywidualną akcję, przebiegł z piłką kilkanaście metrów, ale ostatecznie nie zdecydował się na wejście w pole karne rywala. Ełmas podał do tyłu do Di Lorenzo i dopiero wtedy ruszył w stronę bramki. Po chwili Macedończyk otrzymał piłkę od Włocha i ustalił wynik meczu.

W niedzielę nie było powtórki z sensacji, która miała miejsce 17 stycznia. To wtedy Napoli sensacyjnie przegrało z Cremonese po rzutach karnych i odpadło w 1/8 finału Pucharu Włoch. Tym razem lider Serie A odniósł pewne zwycięstwo i postawił kolejny krok na drodze do mistrzostwa kraju. Pierwszego od 1990 r. i dopiero trzeciego w historii.

Po 22 kolejkach Napoli jest liderem Serie A z 59 punktami na koncie. Drużyna Spalettiego ma aż 16 punktów przewagi nad Interem, który rozegrał o jeden mecz mniej. Cremonese jest ostatnie w tabeli, ma raptem osiem punktów i aż 11 punktów straty do bezpiecznej pozycji.

W piątek Napoli zagra na wyjeździe z Sassuolo, trzy dni później Cremonese pojedzie do Turynu na mecz z Torino.