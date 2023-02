Polak mógł zaliczyć debiut marzenie w Serie A. "Podziękowania" dla rywala [WIDEO]

Przemysław Wiśniewski przyszedł do Spezii zimą jako następca Jakuba Kiwiora, który za 25 mln euro dołączył do Arsenalu. 24-latek w sobotę dostał szansę debiutu w Serie A. Wystąpił w pierwszym składzie swojej nowej drużyny w meczu z Empoli i po niespełna 19 minutach mógł wpisać się na listę strzelców. Bramkę Polakowi zabrała nieprzepisowa interwencja obrońcy rywala.

Ręka zabrała gola Polakowi. Wiśniewski mógł mieć debiut jak marzenie

Wiśniewski wyskoczył najwyżej do dośrodkowania Daniele Verde z rzutu rożnego i głową skierował piłkę do bramki. Ta jednak nie przekroczyła linii bramkowej, bo na jej drodze stanął obrońca rywala Fabiano Parisi. Gracze Empoli już ruszali z kontratakiem, gdy sędzia przerwał grę po sygnale ze stanowiska VAR. Wideoweryfikacja trwała zaskakująco długo, ale ostatecznie potwierdziła, że piłkarz Empoli wybił piłkę ręką. Arbiter nie miał żadnych wątpliwości. Ukarał go czerwoną kartką, a Spezii przyznał rzut karny. Wideo poniżej.

Polski obrońca musiał więc obejść się smakiem, ale jego drużyna dzięki niemu wyszła na prowadzenie. Jedenastkę co prawda za pierwszym razem zmarnował Daniele Verde - jego strzał wybronił Vicario, ale sędzia dopatrzył się naruszenia przepisów i nakazał karnego powtórzyć. Za drugim razem Verde się już nie pomylił. Strzelił w lewy róg i otworzył wynik spotkania. Do przerwy Spezia wykorzystała grę w przewadze i chwilę później ten sam zawodnik podwyższył na 2:0.

Po zmianie stron drugą żółtą kartkę obejrzał pomocnik Spezii Salvatore Esposito i siły się wyrównały. Bramkę kontaktową strzelił później Cambiaghi, a w doliczonym czasie gry, dosłownie w ostatniej chwili Empoli uratowało remis. Wynik na 2:2 ustalił Vignato.

Dla Wiśniewskiego byłaby to nie tylko pierwsza bramka w Serie A, ale w ogóle na włoskich boiskach. Ostatnie pół roku co prawda spędził w Venezii, ale w 19 spotkaniach w Serie B i jednym w Pucharze Włoch nie zdołał trafić ani razu. Mimo aż 195 cm wzrostu rzadko zdobywa bramki. W 122 występach w polskiej Ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze czynił to zaledwie dwukrotnie.