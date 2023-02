"Ostatnia szansa" dla Napoli. Zieliński wyceniony. Włosi nawołują do transferu

Piotr Zieliński, który w maju skończy 29 lat, ma ważną umowę z klubem do czerwca 2024 roku. To oznacza, że w letnim okienku transferowym Napoli będzie miało prawdopodobnie ostatnią szansę, aby zarobić na Polaku godne pieniądze. A że Zieliński podobno domaga się podwyżki, to zdaniem serwisu tuttomercatoweb.com rosną szansę na to, że Napoli pożegna się za pół roku z pomocnikiem.

"Czy Zieliński będzie kolejnym Fabianem Ruizem? Pomimo znakomitego sezonu, w którym strzelił już sześć goli i zanotował osiem asyst, Polak raczej nie przedłuży kontraktu z Napoli. Jego żądania są zbyt wysokie i być może to ostatni rok, aby spieniężyć Polaka, skoro latem będzie miał 29. urodziny. Ma wysoką, ale wciąż nie zaporową cenę. Mowa o około 30 milionach euro. Odnowienie jego kontraktu może oznaczać, że zarabiałby ponad cztery miliony euro rocznie, a to może być trochę za dużo dla Napoli" - czytamy w artykule.

I tu warto utworzyć nawias: Fabian Ruiz, tak jak Zieliński, był ważnym pomocnikiem Napoli, ale pół roku temu odszedł do Paris Saint Germain za 23 miliony euro.

Piękna przygoda Zielińskiego

Zieliński nie wystrzelił od razu na włoskiej ziemi, raczej spokojnie adaptował się do kolejnych wyzwań. Pierwsze szlify zbierał w słynącym ze świetnego skautingu Udinese, ale w Serie A renomę wyrobił sobie w Empoli. Latem 2016 roku Napoli go kupiło za 16 milionów euro, a dziś jest wart dwa razy tyle.

Za kadencji Maurizio Sarriego Zieliński był ważnym zawodnikiem, ale jednak kluczowe mecze zaczynał na ławce. Był 12. piłkarzem w hierarchii, czyli pierwszym rezerwowym. Dopiero Carlo Ancelotti sprawił, że Polak stał się centralną postacią zespołu. Gennaro Gatusso tego nie zmienił. Wydaje się jednak, że najlepszą formę złapał w ostatnim czasie, czyli już za kadencji Luciano Spallettiego.

I wszystko wskazuje, że to właśnie drużyna Spallettiego jest najsilniejszym Napoli od lat, co pokazuje tabela Serie A.