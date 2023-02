Włosi wyceniają Zielińskiego i go wypychają z klubu. "Ostatnia szansa"

Wciąż nie jest jasna przyszłość Piotra Zielińskiego. Umowa polskiego pomocnika z Napoli jest ważna do końca czerwca 2024 roku. Prezes Aurelio De Laurentiis ma nadzieję na to, że Piotr Zieliński zgodzi się obniżyć pensję przy nowej umowie. W przypadku odmowy obie strony zdaniem Włochów mają rozstać się bez żalu. - Umówmy się. Gdyby Zieliński latem odszedł z Neapolu, byłby na pierwszym miejscu w rankingu najdroższych Polaków - stwierdził Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu" u Romana Kołtonia.

Włosi wieszczą odejście Zielińskiego. Padła konkretna cena i nazwisko jego następcy w Napoli

Włoski portal tuttomercatoweb.com sporządził listę artykułów pt. "Ile warte jest Napoli"? W jednym z nich głównym tematem była wartość Piotra Zielińskiego, którego umowa z Napoli wygasa z końcem czerwca 2024 roku. Zdaniem włoskich dziennikarzy Zieliński może kosztować około 30 mln euro. "Czy Zieliński będzie kolejnym Fabianem Ruizem? Mimo świetnego sezonu, w którym ma sześć goli i osiem asyst, to raczej nie przedłuży kontraktu. Żądania są zbyt wysokie, a to może być ostatnia szansa na to, by go spieniężyć" - czytamy w artykule.

"Jego wycena jest wysoka, ale wciąż nie niemożliwa - 30 mln euro. Odnowienie umowy mogłoby oznaczać przebicie pensji wynoszącej 4 mln euro, a to może być trochę za dużo, jak na Napoli" - dodano. Podanie przykładu Fabiana Ruiza nie jest przypadkiem, ponieważ hiszpański pomocnik też nie chciał przedłużać umowy z Napoli i odszedł do PSG w sierpniu 2022 roku za 23 mln euro. Kto może zastąpić Piotra Zielińskiego w Neapolu? Włosi typują... obecnego piłkarza lidera Serie A, a konkretniej Eljifa Elmasa.

"W rotacji zawsze ma swoje miejsce. To może być sezon, w którym Macedończyk stanie się ostoją, ponieważ prawdopodobnie zajmie miejsce Zielińskiego. Obecnie byłby wart 25 mln euro. Przedłużenie umowy w przyszłości jest możliwe" - podsumowuje tuttomercatoweb.com.

Obecnie Napoli jest liderem Serie A z 56 punktami po 21 meczach i ma 13 punktów przewagi nad drugim Interem Mediolan. Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego pozostaje też w grze w Lidze Mistrzów, gdzie zagra w 1/8 finału z Eintrachtem Frankfurt.