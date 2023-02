Benedyczak strzela, a Parma wygrywa. Zacięta walka o Serie A

Urodzony w 2000 roku Benedyczak jest wychowankiem Pogoni Szczecin, w której rozegrał 40 meczów w ekstraklasie i strzelił trzy gole. Półtora roku temu Parma zapłaciła za niego ponad dwa miliony euro. I choć to klub z Serie B to napastnik odczuł przeskok. - Gdy dołączyłem do Parmy, to największe różnice dostrzegam w intensywności. Pierwsze tygodnie we Włoszech były dla mnie bardzo ciężkie. Czułem duże zmęczenie podczas treningów, czasem nawet kołowało się w głowie - mówił po pierwszych tygodniach we Włoszech. Debiutancki sezon zakończył z sześcioma golami. W obecnym sezonie ma podobną skuteczność, bo na półmetku sezonu ma trzy gole. Właśnie w niedzielę powiększył swój dorobek w starciu z Genoą.

REKLAMA

Zobacz wideo Łaszczyk: Zrobiłem to dla sportu i swojej rodziny

Kvaradona jak Boski Diego. Nowy król Serie A

Była 32. minuta, gdy Franco Vazquez zagrał do Polaka, który wykorzystał błąd obrony i trafił do siatki. Po przerwie to Vazquez podwyższył na 2:0, wykonując rzut karny. A że 45-letni Gianluigi Buffon zachował czyste konto, to Parma zgarnęła trzy punkty.

Trzy gole Benedyczaka w 19 spotkaniach to nie jest imponujący wynik, ale trzeba mieć świadomość, że Polak nie zawsze gra jako wysunięty napastnik. Czasami występuje na skrzydle lub jako cofnięty napastnik.

Sytuacja w tabeli Serie B

Parma zajmuje siódme miejsce (33 punkty), które gwarantuje grę w barażach o Serie A. Do lidera zaplecza włoskiej ekstraklasy, czyli Frosinone traci aż 18 punktów. Z kolei Genoa, spadkowicz z Serie A, to wicelider. Ma 40 punktów, czyli o 11 mniej niż Frosinone.

W następnej kolejce Genoa zagra na wyjeździe z Palermo, a Benedyczak poszuka czwartego gola w sezonie w starciu z Ternaną, która ma tyle punktów co Parma, ale zajmuje ósmą pozycję w lidze.